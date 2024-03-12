Νέα Ζηλανδία: Στο «μαύρο κουτί» οι απαντήσεις για τις αναταράξεις στο Boeing

Ερευνητές στη Νέα Ζηλανδία κατέσχεσαν σήμερα το μαύρο κουτί ενός Boeing που κατευθυνόταν προς τη χώρα και το οποίο έχασε αιφνιδιαστικά ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί επιβάτες, στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του ατυχήματος.

Επιβάτες δήλωσαν ότι το αεροσκάφος, ένα Boeing 787 Dreamliner της χιλιανής εταιρείας Latam το οποίο αναχώρησε από το Σίδνεϊ και κατευθυνόταν στο Όκλαντ έχοντας τελικό προορισμό τη Χιλή, έχασε ξαφνικά ύψος πάνω από τη θάλασσα της Τασμανίας χθες Δευτέρα το βράδυ. Όσοι επιβάτες δεν φορούσαν τη ζώνη τους εκτοξεύθηκαν προς το ταβάνι.

«Όλοι άρχισαν να φωνάζουν, να κλαίνε», περιέγραψε η Έλι Άντισον μια Αυστραλή που ήταν μεταξύ των 263 επιβατών της πτήσης LA800. «Οι άνθρωποι πετάχτηκαν από τα καθίσματά τους, αίμα έτρεχε στα πρόσωπά τους», πρόσθεσε.

Στο αεροσκάφος «σημειώθηκε τεχνικό συμβάν στη διάρκεια του ταξιδιού το οποίο προκάλεσε έντονη κίνηση», επεσήμανε η Latam χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Το περιστατικό αυτό είναι το πιο πρόσφατο μιας σειράς προβλημάτων που έχουν προκύψει σε αεροσκάφη της αμερικανικής εταιρείας Boeing.

Η Boeing και η Latam ανακοίνωσαν ότι θα συνεργαστούν με τις αρχές προκειμένου να καθοριστούν τα αίτια του ατυχήματος.

Μετά τις αντικρουόμενες ανακοινώσεις σχετικά με το ποια χώρα θα ηγηθεί της έρευνας, οι Νεοζηλανδοί ερευνητές ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχουν αρχίσει να συλλέγουν στοιχεία, «κυρίως κατάσχοντας τους καταγραφείς φωνής και δεδομένων της πτήσης».

Όμως «η έρευνα είναι της Χιλής», διευκρίνισε εκπρόσωπος.

Η Βερόνικα Μαρτίνες, μια άλλη επιβάτης, δήλωσε ότι ένιωσε σαν το αεροσκάφος να σταμάτησε στη μέση της πτήσης, «στη συνέχεια απλώς κάναμε βουτιά». «Άνθρωποι πετούσαν, μωρά έπεφταν, ήταν φρικτό, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν», διηγήθηκε στο AFP.

Περίπου 50 επιβάτες έλαβαν ιατρική φροντίδα μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο Όκλαντ, εκ των οποίων τέσσερις παρέμεναν στο νοσοκομείο σήμερα το πρωί.

Οι επιβάτες θα πάνε στο Σαντιάγο της Χιλής, τελικό τους προορισμό «με νέα πτήση στις 12 Μαρτίου», ανέφερε η Latam.

Σειρά προβλημάτων

Η Boeing δήλωσε «έτοιμη να προσφέρει τη στήριξή της στις ενέργειες που συνδέονται με την έρευνα» του ατυχήματος αυτού, την ώρα που σειρά άλλων προβλημάτων έχουν καταγραφεί τον τελευταίο καιρό σε αεροσκάφη της εταιρείας.

Στις αρχές Ιανουαρίου αποκολλήθηκε μια πόρτα ενός Boeing 737 MAX 9 της αεροπορικής εταιρείας Alaska Airlines λίγα λεπτά μετά την απογείωση, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά μερικοί επιβάτες.

Τα 737 MAX είχαν καθηλωθεί στο έδαφος επί σχεδόν δύο χρόνια μετά τη συντριβή δύο αεροσκαφών αυτού του τύπου: το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στα τέλη του 2018 και αφορούσε αεροσκάφος της ινδονησιακής εταιρείας Lion Air, ενώ ένα άλλο Boeing της αιθιοπικής εταιρείας Ethiopian Airlines συνετρίβη στις αρχές του 2019. Συνολικά έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 350 άνθρωποι. Και στις δύο περιπτώσεις αιτία ήταν κυρίως πρόβλημα σε ένα νέο λογισμικό.

Την προηγούμενη εβδομάδα ένα Boeing 777 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση λίγο μετά την απογείωσή του από το Σαν Φρανσίσκο μετά την αποκόλληση ενός από τους τροχούς του ο οποίος τελικά έπεσε σε αυτοκίνητα στον χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου.

Στις αρχές του μήνα η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έδωσε στη Boeing περιθώριο 90 ημερών για να παρουσιάσει σχέδιο με στόχο την επίλυση προβλημάτων στον έλεγχο ποιότητας, με τον υπεύθυνο της FAA να ζητεί από την εταιρεία «να δεσμευθεί να προχωρήσει σε πραγματικές και βαθιές βελτιώσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

