Πληροφοριοδότης στην υπόθεση της Boeing βρέθηκε νεκρός στις ΗΠΑ - Τι είχε καταγγείλει

Νεκρός εντοπίστηκε, πρώην υπάλληλος της εταιρείας Boeing, ο οποίος είχε καταθέσει στοιχεία για τα προβλήματα ασφάλειας της εταιρείας σε αγωγής εναντίον της, σύμφωνα με το BBC.

Ο Τζον Μπάρνετ που είχε εργαστεί στην Boeing για 32 χρόνια, μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2017, βρέθηκε νεκρός στο φορτηγό του στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου όπου διέμενε.

Τις ημέρες πριν από το θάνατό του, είχε καταθέσει ως μάρτυρας σε μήνυση εναντίον της εταιρείας.

Η Boeing ανακοίνωσε ότι με λύπη άκουσε τον θάνατο του Μπάρνετ.

Ο ιατροδικαστής της κομητείας Τσάρλεστον που επιβεβαίωσε τον θάνατό του στο BBC τη Δευτέρα, ανέφερε ότι ο 62χρονος πέθανε από «τραύμα που προκάλεσε μόνος του» στις 9 Μαρτίου και η αστυνομία διεξάγει έρευνα.

Ο Μπάρνετ, από το 2010, εργάστηκε ως διευθυντής ποιότητας στο εργοστάσιο του North Charleston, κατασκευάζοντας το 787 Dreamliner, ένα αεροσκάφος τελευταίας τεχνολογίας που χρησιμοποιείται κυρίως σε διαδρομές μεγάλων αποστάσεων.

Το 2019, ο ίδιος είχε πει στο BBC ότι οι εργαζόμενοι δέχονταν πιέσεις και τοποθετούσαν σκοπίμως εξαρτήματα κάτω των προτύπων σε αεροσκάφη στη γραμμή παραγωγής.

Ο Μπάρνετ είχε αποκαλύψει, επίσης, σοβαρά προβλήματα με τα συστήματα οξυγόνου, πράγμα που θα μπορούσε να σημαίνει ότι μία στις τέσσερις μάσκες αναπνοής δεν θα λειτουργούσε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ο Μπαρνέτ είχε εκφράσει έντονη ανησυχία για το εργοστάσιο στη Νότια Καρολίνα και το γεγονός πως οι πιέσεις που ασκούνταν για την κατασκευή νέων αεροσκαφών οδηγούσε σε βιαστική συναρμολόγηση, εις βάρος της ασφάλειας, με την εταιρεία να αρνείται τις κατηγορίες.

Μάλιστα, ο ίδιος είχε πει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, εξαρτήματα κατώτερης των προτύπων ποιότητας αφαιρέθηκαν ακόμη και από κάδους σκραπ και τοποθετήθηκαν σε αεροπλάνα που κατασκευάζονταν για να αποφευχθούν καθυστερήσεις στη γραμμή παραγωγής.

Ο Μπάρνετ είπε ότι είχε ενημερώσει τους διευθυντές για τις ανησυχίες του, αλλά δεν είχε γίνει καμία ενέργεια.

Η Boeing αρνήθηκε τους ισχυρισμούς του. Ωστόσο, σε έλεγχο το 2017 από τη ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA), επιβεβαίωσε ορισμένες από τις ανησυχίες του πρώην υπαλλήλου.



