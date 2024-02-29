Νέα ισραηλινά πλήγματα στα δυτικά και κοντά στη Δαμασκό

Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έθεσε σήμερα στο στόχαστρο όχημα της Χεζμπολάχ του Λιβάνου στη δυτική Συρία, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν στη Δαμασκό, που είχε ήδη τεθεί στο στόχαστρο ισραηλινών πληγμάτων χθες βράδυ, σύμφωνα με μια μη κυβερνητική οργάνωση και δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

"Ισραηλινό drone έθεσε στο στόχαστρο όχημα της Χεζμπολάχ στην επαρχία Χομς", κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, δήλωσε στο AFP ο διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά διαθέτει τεράστιο δίκτυο πηγών στη Συρία, "ισραηλινά πλήγματα έθεσαν επίσης στο στόχαστρο τη νοτιοδυτική Δαμασκό".

Δημοσιογράφος του AFP στη συριακή πρωτεύουσα άκουσε μακρινές εκρήξεις. Τα συριακά επίσημα ΜΜΕ δεν έχουν επιβεβαιώσει προσώρας.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε χθες βράδυ πλήγματα εναντίον στόχων κοντά στη Δαμασκό, σύμφωνα με το συριακό υπουργείο Άμυνας.

Όπως ανέφερε το Παρατηρητήριο, στο στόχαστρο είχαν τεθεί θέσεις φιλοϊρανικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, και δύο μαχητές σκοτώθηκαν.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα στη Συρία αφότου ξέσπασε, το 2011, ο εμφύλιος πόλεμος στη γείτονα χώρα, θέτοντας κυρίως στο στόχαστρο οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, που μάχεται στο πλευρό του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Τα πλήγματα εντάθηκαν αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και στην παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Στις 25 Φεβρουαρίου, δύο μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν στη Συρία στη διάρκεια ισραηλινού πλήγματος σε ένα φορτηγό κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

