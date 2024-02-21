Συρία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ισραηλινή επίθεση με πυραύλους σε συνοικία της Δαμασκού

Τουλάχιστον δύο νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από το πλήγμα που κατέφεραν σήμερα ισραηλινοί πύραυλοι σε κτίριο κατοικιών στη συνοικία Καφρ Σούσα της συριακής πρωτεύουσας, της Δαμασκού, όπως μετέδωσε η κρατική συριακή τηλεόραση και σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η συνοικία φιλοξενεί πολλά κτίρια κατοικιών, σχολεία και ιρανικά πολιτιστικά κέντρα και βρίσκεται κοντά σε ένα αυστηρά φρουρούμενο κτιριακό συγκρότημα που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ασφαλείας.

Η ίδια συνοικία είχε γίνει στόχος ισραηλινής επίθεσης τον Φεβρουάριο του 2023, από την οποία είχαν σκοτωθεί Ιρανοί ειδικοί του στρατού.

Το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε ότι "ισραηλινή επίθεση" στοχοθέτησε κτίριο κατοικιών, αλλά δεν έκανε αναφορά σε θύματα.

Έδωσε ωστόσο στη δημοσιότητα μια εικόνα ενός πολυώροφου κτιρίου του οποίου η μια πλευρά ήταν καμένη.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι άκουσαν πολλές αλεπάλληλες εκρήξεις.

Όπως είπαν οι ίδιοι στο Ρόιτερς, οι εκρήξεις τρόμαξαν τα παιδιά γειτονικού σχολείου και στην περιοχή έσπευσαν ασθενοφόρα.

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.

Το Ιράν έχει υπάρξει σημαντικός υποστηρικτής του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στη διάρκεια της σχεδόν 12ετούς σύγκρουσης στη Συρία.

Η υποστήριξη που προσφέρει στη Δαμασκό και στην λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ έχει προκαλέσει τους τακτικούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς που έχουν στόχο να περιορίσουν την στρατιωτική ισχύ της Τεχεράνης σε τρίτες χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

