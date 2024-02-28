Το Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα κοντά στη Δαμασκό σήμερα το βράδυ, σύμφωνα με συριακά και λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης.

«Η αντιαεροπορική άμυνά μας απάντησε σε μια ισραηλινή επίθεση στα περίχωρα της Δαμασκού και κατέρριψε τους περισσότερους πυραύλους», μετέδωσε η συριακή κρατική τηλεόραση, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με το φιλοϊρανικό, λιβανέζικο κανάλι Al Mayadeen, ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη στη συνοικία Σαγέντα Ζαϊνάμπ της συριακής πρωτεύουσας. Σε αυτήν την περιοχή, στα νότια προάστια, διατηρούν υπόγειες βάσεις οι υποστηριζόμενες από το Ιράν δυνάμεις.

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι άκουσε ισχυρές εκρήξεις και ακολούθησαν σειρήνες ασθενοφόρων.

Από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, το 2011, ο ισραηλινός στρατός έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Σπανίως σχολιάζει αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά τονίζει ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν, τον ορκισμένο εχθρό του, να εδραιωθεί στα σύνορά του. Τα πλήγματα που αποδίδονται στο Ισραήλ πολλαπλασιάστηκαν αφότου ξέσπασε, τον Οκτώβριο, πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας. Ο κυριότερος στόχος είναι οι δυνάμεις που στηρίζονται από το Ιράν, τον σύμμαχο του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

