Ο καγκελάριος της Γερμανίας Ολαφ Σολτς ζήτησε σήμερα «συμφωνία για τους ομήρους και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός» στην Λωρίδα της Γάζας μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ.

«Χρειάζεται μία συμφωνία για τους πρόσφυγες και μία βιώσιμη κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο γερμανός καγκελάριος λέγοντας ότι κατανοεί «τις οικογένειες των ομήρων που λένε ότι ήρθε η ώρα για μία συμφωνία για να σωθούν οι άνθρωποι που κρατούνται».

Από την πλευρά του ο ισραηλινός πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στην Ράφα όσο «ο πληθυσμός παραμένει εγκλωβισμένος» εκεί.

Μία επιχείρηση στην Ράφα «δεν είναι κάτι που θα κάνουμε αφήνοντας τον πληθυσμό εγκλωβισμένο εκεί. Στην πραγματικότητα θα κάνουμε το αντίστροφο, θα τους δώσουμε την δυνατότητα να φύγουν», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον γερμανό καγκελάριο, ο οποίος πρόσθεσε ότι μία ισραηλινή επίθεση στην Ράφα «θα δυσκολέψει πολύ» την ειρήνευση στην περιοχή.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι ζουν στοιβαγμένοι στην Ράφα, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπου έχουν καταφύγει εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διωγμένοι από τις ισραηλινές πολεμικές επιχειρήσεις στην βόρεια και την κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ολαφ Σολτς δήλωσε επίσης ότι συζήτησε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου την ανάγκη για την χορήγηση ευρείας ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας.

«Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να παρακολουθούμε τους Παλαιστίνιους να κινδυνεύουν από λιμό. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να ανεχθούμε», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

