Μήνυμα στην Αθήνα, ενδεχομένως και στην Ουάσινγκτον, φέρεται να έστειλε την Τρίτη ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον απόηχο της νέας συνάντησης Πολιτικού Διαλόγου στην Άγκυρα μεταξύ της Ελληνίδας υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών της γείτονος Πρέσβη Μπουράκ Αξαπάρ.

«Το θετικό κλίμα το οποίο επικρατεί το τελευταίο διάστημα με την Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, ευχόμαστε να φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα» δήλωσε με νόημα ο Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως μεταδίδει πάντως ο Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι «δεν είναι εφικτή κάποια λύση που θα αγνοεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα όπως και η κυριαρχική ισότητα της ᾽᾽Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου´´».

«Περισσότερο από 70 χρόνια είμαστε δραστήριο και ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, το οποίο αποτελεί από τους θεμέλιους λίθους της ασφάλειάς μας. Με τη συμμαχική μας χώρα στο ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ στις τελευταίες επαφές μας του Στρατηγικού μηχανισμού αποφασίσαμε την ενίσχυση της συνεργασίας μας» σημείωσε.

«Η ένταξη μας στην ΕΕ παραμένει ως στρατηγικός μας στόχος» πρόσθεσε ο Ταγίπ Ερντογάν.



