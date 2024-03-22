Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολια Στεφανίσινα δήλωσε σήμερα ότι τα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου είναι νόμιμοι στόχοι για τις ουκρανικές δυνάμεις, έπειτα από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν από το Κίεβο να σταματήσουν οι επιθέσεις με drones κατά των μονάδων αυτών.

Η Ουκρανία έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις της κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών τις τελευταίες εβδομάδες, χρησιμοποιώντας πλήθος drones μακρού βεληνεκούς για να πλήξει ρωσικά διυλιστήρια με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της παραγωγής σε ορισμένα εξ αυτών.

«Κατανοούμε τις εκκλήσεις των εταίρων μας, των ΗΠΑ, αλλά την ίδια στιγμή πολεμούμε με τις δυνατότητες, τους πόρους και τις πρακτικές που διαθέτουμε», είναι η Ολια Στεφανίσινα στο Kyiv Security Forum και πρόσθεσε ότι οι ενεργειακές υποδομές είναι νόμιμοι στόχοι σε στρατιωτικό επίπεδο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times , η Ουάσινγκτον ζήτησε από το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις αυτές προειδοποιώντας για τον κίνδυνο αύξησης των τιμών του πετρελαίου.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά 4% μέχρι στιγμής από τις 12 Μαρτίου, όταν η Ουκρανία έπληξε μεγάλο ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

