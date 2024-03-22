Βέτο στο αμερικανικό σχέδιο για εκεχειρία στη Γάζα από Ρωσία και Κίνα

Ρωσία και Κίνα άσκησαν βέτο στο ψήφισμα που κατέθεσαν οι ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Το αμερικανικό ψήφισμα έκανε λόγο για μια «ανάγκη» για «άμεση» κατάπαυση του πυρός στη Γάζα διάρκειας έξι εβομάδων.

Το αμερικανικό σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο επιμένει στην «ανάγκη για άμεση και διαρκή κατάπαυση του πυρός» σε σχέση με την απελευθέρωση των ομήρων, έλαβε 11 ψήφους υπέρ, τρεις ψήφους κατά (Ρωσία, Κίνα και Αλγερία) και μία αποχή (Γουιάνα).

Ο Ρώσος πρεσβευτής Βασίλι Νεμπένζια στον ΟΗΕ κατήγγειλλε πριν την ψηφοφορία ένα «υποκριτικό» ψήφισμα που δεν απαιτεί ευθέως την παύση πυρός καλώντας τα μέλη του ΣΑ να το καταψηφίσουν.

«Κίνα και Ρωσία απλά ήθελαν να καταψηφίσουν ένα σχέδιο που καταρτίστηκε από τις ΗΠΑ, γιατί προτιμούσαν να μας δουν να αποτυγχάνουμε παρά να δουν το ΣΑ να πετυχαίνει», κατήγγειλε η Αμερικανίδα πρέσβειρα Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ, καταγγέλλοντας μια «κυνική» απόφαση.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, οι ΗΠΑ αντιτίθενται συστηματικά στη χρήση του όρου «κατάπαυση του πυρός» στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, μπλοκάροντας τρία ψηφίσματα που είχαν αυτό τον όρο.

Ωστόσο, αποφάσισαν να θέσουν σε ψηφοφορία σήμερα ένα ψήφισμα που περιελάμβανε «την ανάγκη για μια άμεση και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός για την προστασία των αμάχων από όλες τις πλευρές, για να επιτραπεί η παροχή ουσιαστικής ανθρωπιστικής βοήθειας (... ), και έχοντας αυτό κατά νου, υποστηρίζει απερίφραστα τις διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη μιας τέτοιας κατάπαυσης του πυρός που συνδέεται με την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται ακόμη».

Από την πλευρά της η Γαλλία, δια στόματος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι θα εργαστεί για ένα νέο ψήφισμα του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. «Μετά το βέτο της Ρωσίας και της Κίνας πριν από λίγα λεπτά, θα συνεχίσουμε τις εργασίες βάσει του γαλλικού σχεδίου ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας και θα εργαστούμε με τους Αμερικανούς, Ευρωπαίους και Άραβες εταίρους μας για την επίτευξη συμφωνίας», τόνισε ο Μακρόν στο τέλος του Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Το γαλλικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε χθες ότι ξεκίνησε να συντάσσει ένα ψήφισμα, λέγοντας ότι θα υποβάλουν ένα προσχέδιο αν το ψήφισμα των ΗΠΑ δεν εγκρινόταν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.