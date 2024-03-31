Συρία: Τουλάχιστον 8 νεκροί από έκρηξη αυτοκινήτου παγιδευμένο με εκρηκτικά

Ένα αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικές ύλες εξερράγη σήμερα Κυριακή πρώτες πρωινές ώρες σε αγορά σε μια πόλη της βόρειας Συρίας που τελεί υπό τον έλεγχο από φιλοτουρκικές δυνάμεις, σκοτώνοντας τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 20, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSDH).

Τουλάχιστον «οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 23 τραυματίστηκαν» όταν «ένα αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά εξερράγη στο μέσο της αγοράς» στην Αζάζ, βόρεια της επαρχίας του Χαλεπίου, τόνισε η μκο, διευκρινίζοντας ότι ο απολογισμός είναι προσωρινός.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, η έκρηξη προκάλεσε «σημαντικές ζημιές» και προκλήθηκε φωτιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.