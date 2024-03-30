Χιλιάδες Ισραηλινοί βγήκαν ξανά σήμερα στους δρόμους ισραηλινών πόλεων για να διαμαρτυρηθούν κατά της ακροδεξιάς κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στο Τελ Αβίβ, διαδηλωτές ζήτησαν διεξαγωγή πρόωρων εκλογών καθώς και την απελευθέρωση των ομήρων που συνεχίζει να κρατά η Χαμάς στη Γάζα.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης και σε άλλες πόλεις, όπως την Ιερουσαλήμ και τη Χάιφα.

Huge demonstrations are taking place in Tel Aviv to oust Netanyahu, the dictator of the century and a war criminal. The Democratic Israel Police intervenes violently against the demonstrators. pic.twitter.com/wwtk6sUDUa — طوفان الأقصى 🇵🇸 (@ALAQSAFLOOD_) March 30, 2024

Μια γυναίκα που είχε πιαστεί όμηρος και αφέθηκε ελεύθερη στο πλαίσιο μιας συμφωνίας Χαμάς/Ισραήλ και της οποίας ο σύζυγος κρατείται ακόμη στη Γάζα, μίλησε στη διαδήλωση στο Τελ Αβίβ, ζητώντας από τον Νετανιάχου την απελευθέρωση των ομήρων. «Φέρτε τους πίσω!», είπε.

Η γυναίκα κάλεσε τον πρωθυπουργό να δώσει στην ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα «ευρεία εντολή» στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων με αντάλλαγμα μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση Παλαιστινίων φυλακισμένων. «Μην γυρίσετε πίσω χωρίς μια συμφωνία, φέρτε πίσω τα αγαπημένα μας πρόσωπα», είπε.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό ειδησεογραφικό πρακτορείο ynet, ένας πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών στρατιωτικών πληροφοριών, ο Άμος Μάλκα, κάλεσε τον Νετανιάχου να παραιτηθεί. «Η κυβέρνηση θυσιάζει τους ομήρους, απομονώνει το Ισραήλ και ενισχύει τη Χαμάς», ανέφερε σε μια διαδήλωση στην Καισάρεια.

Αντίπαλοι της κυβέρνησης σχεδιάζουν μεγάλες διαδηλώσεις στην Ιερουσαλήμ από αύριο Κυριακή και τις επόμενες μέρες.

Πηγή: skai.gr

