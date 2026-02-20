Νέα έρευνα στην πρώην κατοικία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου (Andrew Mountbatten-Windsor) διενήργησε η Αστυνομία του, μία ημέρα αφότου κρατήθηκε για σχεδόν 11 ώρες, ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, μετά την αποκάλυψη των αρχείων Έπσταϊν που τον συνέδεαν με τον εκλιπόντα καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη.

Έπειτα από μία από τις πιο ταραχώδεις ημέρες στη σύγχρονη ιστορία της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, ο Άντριου έχει επιστρέψει στη νέα του κατοικία, το ιδιωτικό καταφύγιο του King Charles III, περίπου 185 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου.

Οι Αρχές ολοκλήρωσαν την έρευνα στο νέο σπίτι του έκπτωτου πρίγκιπα, αλλά εξακολουθεί να ερευνά και το "Royal Lodge", την πρώην κατοικία του με τα 30 δωμάτια στο πάρκο κοντά στο Windsor Castle, δυτικά της πρωτεύουσας, όπου ο νεότερος αδελφός του βασιλιά διέμενε για δεκαετίες, μέχρι την εκδιωχθεί με βασιλική απόφαση. Μικρά φορτηγά αυτοκίνητα, χωρίς διακριτικά, που πιστεύεται ότι ανήκουν στην αστυνομία, εισέρχονταν στον χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού της Παρασκευής.

Ο Άντριου παραμένει υπό έρευνα, πράγμα που σημαίνει ότι ούτε έχει απαγγελθεί ακόμη κατηγορία εναντίον του.

Η σύλληψη προετοιμαζόταν επί χρόνια

Η σύλληψή του έρχεται έπειτα από χρόνια καταγγελιών σχετικά με τους δεσμούς του με τον Epstein, ο οποίος αυτοκτόνησε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019. Η πολύ σοβαρή κατηγορία που βρίσκεται στον πυρήνα της σύλληψής του είναι ότι ο Άντριου κοινοποίησε εμπιστευτικές εμπορικές πληροφορίες στον έκπτωτο χρηματοδότη, όταν υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συγκεκριμένα, ηλεκτρονικά μηνύματα που δημοσιοποιήθηκαν τον περασμένο μήνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, φαίνεται να δείχνουν ότι ο έκπτωτος κοινοποιούσε αναφορές επίσημων επισκέψεων στο Χονγκ Κονγκ, το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη.

Ένα μήνυμα, με ημερομηνία Νοεμβρίου 2010, φαίνεται να προωθήθηκε από τον Άντριου πέντε λεπτά αφότου το είχε λάβει. Ένα άλλο, λίγες εβδομάδες αργότερα, φαίνεται να τον δείχνει να αποστέλλει στον Epstein εμπιστευτικό ενημερωτικό σημείωμα, σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες στην ανασυγκρότηση της επαρχίας Χελμάντ στο Αφγανιστάν.

Η Thames Valley Police έχει προηγουμένως δηλώσει ότι εξετάζει επίσης καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες μία γυναίκα διακινήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Epstein για να έχει σεξουαλική επαφή με τον Άντριου. Η σύλληψη της Πέμπτης δεν σχετίζεται με αυτό.

Άλλες αστυνομικές δυνάμεις διεξάγουν επίσης δικές τους έρευνες για τους δεσμούς του Έπσταϊνμε το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης αρχείων πτήσεων σε διάφορα αεροδρόμια.

Ο Άντριου έχει αρνηθεί σταθερά οποιαδήποτε παρανομία στη σχέση του με τον Epstein, αλλά δεν έχει σχολιάσει τις πιο πρόσφατες καταγγελίες που προέκυψαν με τη δημοσιοποίηση των λεγόμενων «Epstein files».

Η σύλληψη ήταν αιφνίδια, η έρευνα θα πάρει χρόνο

Η αστυνομία εισέβαλε στον χώρο της κατοικίας του Άντριου για να τον συλλάβει στις 8 π.μ. της Πέμπτης - ημέρα των 66ων γενεθλίων του - προτού τον μεταφέρει στο αστυνομικό τμήμα του Aylsham για ανάκριση.

Δεν είναι γνωστό τι τους είπε. Μπορεί να μην είπε τίποτα ή να απάντησε «κανένα σχόλιο», όπως είναι δικαίωμά του. Ειδικοί ανέφεραν ότι η παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα είναι δύσκολο να αποδειχθεί.

«Πρώτον, πρέπει να καθοριστεί εάν ο Άντριου κατείχε ρόλο εντός της κυβέρνησης που να συνιστά δημόσιο αξιωματούχο», δήλωσε ο Sean Caulfield, δικηγόρος ποινικής υπεράσπισης στην Hodge Jones & Allen. «Δεν υπάρχει σαφής τυποποιημένος ορισμός στον οποίο να μπορεί κανείς να βασιστεί.»

Η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος θα λάβει τελικά απόφαση για το αν θα απαγγελθούν κατηγορίες στον Mountbatten-Windsor, ο οποίος παραμένει όγδοος στη σειρά διαδοχής του θρόνου.

Ο Andrew Gilmore, εταίρος στη Grosvenor Law, δήλωσε ότι οι εισαγγελείς θα εφαρμόσουν το διπλό κριτήριο γνωστό ως «Κώδικας για τους Εισαγγελείς του Στέμματος».

«Το κριτήριο αυτό είναι να καθοριστεί εάν υπάρχει ρεαλιστική προοπτική καταδίκης βάσει των αποδεικτικών στοιχείων και εάν η υπόθεση εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον», είπε. «Εάν πληρούνται αυτά τα δύο κριτήρια, τότε θα απαγγελθούν κατηγορίες και η υπόθεση θα προχωρήσει στο δικαστήριο.»

Η σύλληψη δεν είναι απλώς ασυνήθιστη, είναι ιστορική

Ο Mountbatten-Windsor ήταν το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας από την εποχή του King Charles I πριν από σχεδόν τέσσερις αιώνες που τέθηκε υπό σύλληψη. Εκείνο το γεγονός αποτέλεσε σεισμική στιγμή στη βρετανική ιστορία, οδηγώντας σε εμφύλιο πόλεμο, τον αποκεφαλισμό του Καρόλου και την προσωρινή κατάργηση της μοναρχίας.

Η σύλληψή του αποτελεί αναμφίβολα μία από τις σοβαρότερες κρίσεις που έχουν πλήξει τον Οίκο των Ουίνδσορ από την ίδρυσή του πριν από περισσότερα από 100 χρόνια. Ενδεχομένως μόνο η παραίτηση του King Edward VIII ,το 1936 και ο θάνατος της Νταϊάνα, Πριγκίπισσας της Ουαλίας το 1997, να υπήρξαν εξίσου σοβαρά πλήγματα για τον θεσμό της βρετανικής μοναρχίας στη σύγχρονη εποχή.

Παρότι ο βασιλιάς και η βασιλική οικογένεια θα συνεχίσουν κανονικά τα καθήκοντά τους, τα ερωτήματα που περιβάλλουν τον Άντριου θα παραμείνουν, ιδίως καθώς οι έρευνες είναι πιθανό να διαρκέσουν.

Σε δήλωσή του την Πέμπτη, ο βασιλιάς ανέφερε ότι «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του», αλλά ότι «καθώς η διαδικασία αυτή συνεχίζεται, δεν θα ήταν σωστό να σχολιάσω περαιτέρω το ζήτημα».





Πηγή: skai.gr

