«Το εξετάζω»: Ο Τραμπ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο περιορισμένου πλήγματος κατά του Ιράν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένου στρταιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Ερωτηθείς για το αν εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης για να πιέσει το Ιράν να συνάψει συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ο Τραμπ απάντησε στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο: «Υποθέτω πως μπορώ να πω ότι το εξετάζω».

Νωρίτερα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα περιορισμένο πλήγμα στο Ιράν ως μοχλό πίεσης για μια πυρηνική συμφωνία, με επιλογές κλιμάκωσης στο τραπέζι. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο μιας αρχικής περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν, ως ένα «πρώτο βήμα» στον ευρύτερο σχεδιασμό του, αλλά δεν θα ξεκινήσει μια επίθεση πλήρους κλίμακας που θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικά αντίποινα κατά των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ανέφερε η WSJ. Επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα, η εφημερίδα ανέφερε ότι η αρχική φάση θα μπορούσε να περιλαμβάνει στοχευμένες επιθέσεις σε μερικές στρατιωτικές ή κυβερνητικές εγκαταστάσεις. Η επιχείρηση, εάν εγκριθεί, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός ημερών και να σχεδιαστεί ως μια σταθμισμένη επίδειξη δύναμης και όχι ως μια επίθεση πλήρους κλίμακας. Στόχος θα ήταν να αναγκαστεί το Ιράν να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις με όρους ευνοϊκούς για την Ουάσινγκτον. Ωστόσο, αξιωματούχοι φέρονται να προειδοποίησαν ότι εάν η Τεχεράνη αρνηθεί να συμμορφωθεί, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να κλιμακώσουν σε μια ευρύτερη στρατιωτική εκστρατεία με στόχο τις υποδομές του καθεστώτος και ενδεχομένως την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης στην Τεχεράνη ή ακόμη και την ανατροπή του ισλαμικού καθεστώτος.

Εν τω μεταξύ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε νωρίτερα σήμερα, την επομένη του τελεσιγράφου του Τραμπ, ότι ένα σχέδιο συμφωνίας για τα πυρηνικά θα είναι έτοιμο «εντός δύο ή τριών ημερών» και ότι η χώρα του θα το παρουσιάσει στη συνέχεια στις ΗΠΑ.

«Το επόμενο βήμα για μένα είναι να παρουσιάσω μια πρόταση για μια πιθανή συμφωνία στους Αμερικανούς ομολόγους μου», τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε στο MSNBC ο Αμπάς Αραγτσί.

«Νομίζω ότι θα είναι έτοιμο εντός δύο ή τριών ημερών», πρόσθεσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, ο οποίος ηγήθηκε της ιρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στη Γενεύη την Τρίτη, που έγιναν υπό τη μεσολάβηση του Ομάν.

Παράλληλα, ο Ιρναός ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ζητήσει από την Τεχεράνη να σταματήσει εντελώς τον εμπλουτισμό ουρανίου, αλλά ότι οι συνομιλίες αφορούν τον τρόπο με τον οποίο το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας - συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού - μπορεί να υλοποιηθεί ειρηνικά.

«Η αμερικανική πλευρά δεν έχει ζητήσει μηδενικό εμπλουτισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αραγτσί στο MSNBC.

«Αυτό που συζητάμε τώρα είναι πώς να διασφαλίσουμε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού, θα είναι ειρηνικό και θα παραμείνει ειρηνικό για πάντα», πρόσθεσε.

Το Ιράν θα λάβει «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης», δήλωσε ακόμη ο Ιρανός ΥΠΕΞ, προσθέτοντας ότι θα ληφθούν τόσο τεχνικά μέτρα όσο και πολιτικές δεσμεύσεις για να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα παραμείνει «ειρηνικό».

Ο Αραγτσί επισήμανε την παρουσία του επικεφαλής της ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι στις πρόσφατες συνομιλίες, αναφέροντας ότι συμμετείχε στις συζητήσεις για πιθανά τεχνικά μέτρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.