Σύλληψη Άντριου: Συνεχίζονται οι έρευνες από την αστυνομία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σύλληψη του τέως Πρίγκιπα Άντριου, γεγονός που αποτελεί πρωτοφανές περιστατικό καθώς δεν έχει συμβεί σε μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας τα τελευταία περίπου 400 χρόνια.

Οι σχέσεις του με τον Έπστιν αφορούσαν ευαίσθητες πληροφορίες που ο πρώτος παρείχε στον δεύτερο ως εμπορικός απεσταλμένος της κυβέρνησης.

Η σύλληψη πυροδοτεί νέα συζήτηση για το μέλλον της βασιλείας στη Βρετανία.

Πρόκειται για ένα πρωτοφανές περιστατικό. Δεν είναι μόνο γιατί έτσι σχολιάζουν σήμερα τα βρετανικά μέσα τη σύλληψη του τέως Πρίγκιπα Άντριου, αλλά διότι η σύλληψη μέλους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας έχει να συμβεί τα τελευταία περίπου 400 χρόνια. Συγκεκριμένα το 1647, όταν ο τότε Βασιλιάς Κάρολος Α’ κατηγορήθηκε και μετέπειτα καταδικάστηκε για προδοσία κατά τη διάρκεια του Αγγλικού Εμφυλίου Πολέμου.



Σήμερα, τα βρετανικά πρωτοσέλιδα έχουν τη «διάσημη» φωτογραφία ενός φωτορεπόρτερ από το Reuters ο οποίος κατάφερε να αποτυπώσει τον σαστισμένο τέως Πρίγκιπα την ώρα που επέστρεφε από την 12ωρη κράτηση του.

Συνεχίζονται οι έρευνες – Το χρονικό

Σήμερα το πρωί και μέχρι αυτή την ώρα, αυτοκίνητα της αστυνομίας χωρίς διακριτικά παραμένουν έξω από την πρώην κατοικία του Άντριου, Royal Lodge, λίγο έξω από το Ουίνδσορ ενώ αστυνομικοί εξετάζουν το εσωτερικό της. Η έρευνα έχει ήδη ξεκινήσει.



Είχε προηγηθεί η χθεσινή έρευνα στην κατοικία του στο Σάντριγχαμ και η σύλληψη του από την αστυνομία, την οποία έκανε πρώτα γνωστή το BBC. Η Thames Valley Police προχώρησε στις διαδικασίες μετά από «ενδελεχή αξιολόγηση» και κατηγορίες για φερόμενη κοινοποίηση ευαίσθητου υλικού από τον Άντριου προς τον Τζέφρι Έπσταϊν.



Συγκεκριμένα, πρόκειται για emails από το 2010 όταν ο Άντριου ήταν εμπορικός απεσταλμένος εκ μέρους της βρετανικής κυβέρνησης και ενώ ο Έπσταϊν είχε ήδη κατηγορηθεί για σεξουαλικά αδικήματα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, φαίνεται ότι σε αυτά διαβίβασε αναφορές για τις επισκέψεις του σε Σιγκαπούρη, Χόνγκ Κονγκ,Βιετνάμ αλλά και ευαίσθητες πληροφορίες για επενδυτικές ευκαιρίες.

Οι επίσημες αντιδράσεις

Χθες, την ημέρα της σύλληψης του τέως πρίγκιπα έτυχε να ήταν και τα 66α γενέθλιά του. Και η σύλληψη μπορεί να σόκαρε πολλούς και κυρίως τον ίδιο, όμως οι αντιδράσεις και τα σχόλια επίσημων φορέων είναι πολύ προσεγμένα.



Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Βασιλιάς Κάρολος και αδελφός του Άντριου ξεκαθάρισε χθες ότι «ο νόμος πρέπει να πάρει τον δρόμο του» ενώ αργότερα εμφανίστηκε στην έναρξη της εβδομάδας μόδας του Λονδίνου. Ο υπουργός Δικαιοσύνης και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω νόμου». Ενώ σε δηλώσεις προχώρησε ακόμα και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σχολίασε ότι «είναι ντροπή» και κάτι «πολύ άσχημο για την Βασιλική οικογένεια».



Μέχρι στιγμής, ο Άντριου έχει αρνηθεί κάθε κατηγορία, με την επομένη μέρα να βάζει για ακόμα μια φορά στο μικροσκόπιο το μέλλον της βασιλείας στη χώρα.

Πηγή: Deutsche Welle

