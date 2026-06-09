KAN: Το Ιράν σταμάτησε τις επιθέσεις στο Ισραήλ μετά την αποδέσμευση 3 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ

Το Ιράν σταμάτησε τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 3 δισ. δολαρίων, τα οποία μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από το Άμπου Ντάμπι στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το ισραηλινό δημόσιο δίκτυο KAN, που επικαλείται πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το αμερικανικό μήνυμα περιλάμβανε επίσης διαβεβαίωση ότι το Ισραήλ θα περιόριζε τις επιθέσεις του στον Λίβανο.

Η ανταλλαγή μηνυμάτων πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα χθες μέσω αντιπροσωπείας του Κατάρ, ενώ το αεροσκάφος που μετέφερε τα περιουσιακά στοιχεία προσγειώθηκε την Τρίτη το πρωί στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης, παρά τους περιορισμούς στις πτήσεις στον ιρανικό εναέριο χώρο.

Την Κυριακή το βράδυ σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ μετά από ισραηλινό πλήγμα στη συνοικία Νταχίγια της Βηρυτού, προτού οι δύο πλευρές ανακοινώσουν παύση των εχθροπραξιών.

Η Διοίκηση Έκτακτης Ανάγκης των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε σε ανακοίνωσή της:

«Ανακοινώνουμε την αναστολή των επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων. Εάν όμως συνεχιστούν η επιθετικότητα και οι προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων συμβαίνουν στον νότιο Λίβανο, θα ακολουθήσουν πολύ πιο σκληρά και συντριπτικά μέτρα».

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν επίσης ότι τα πυρά κατά του Ισραήλ αποτέλεσαν απάντηση στην ισραηλινή επίθεση στη Νταχίγια.

Λίγες ώρες αργότερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απευθύνθηκε στο κοινό και αναφέρθηκε στις απειλές της Τεχεράνης ότι θα επανεκκινήσει τις επιθέσεις εάν το Ισραήλ πλήξει στόχους στον Λίβανο.

«Το τελευταίο 24ωρο το Ιράν και η Χεζμπολάχ επιχείρησαν να μας επιβάλουν μια νέα εξίσωση. Είναι απαράδεκτη και δεν πρόκειται να τη δεχθώ», δήλωσε ο Νετανιάχου.



Πηγή: skai.gr

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