Σοκ με φωτογραφίες του Άντριου να παίζει με μωρό και μπάλα σε σχήμα στήθους

Σάλο προκαλεί η δημοσιοποίηση φωτογραφιών που αποτυπώνουν τον πρώην πρίγκιπα Αντριου, να παίζει με ένα μωρό που κρατά μια μπάλα που θυμίζει γυναικείο στήθος.

Το TMZ δημοσίευσε τα συγκεκριμένα φωτογραφικά ντοκουμέντα στο πλαίσιο των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση Επσταϊν.

Οι φωτογραφίες, που φέρεται να τραβήχτηκαν το 2011, δείχνουν τον τότε πρίγκιπα σκυμμένο απέναντι από το βρέφος πάνω σε χαλί, να του κυλά την μπάλα.

Αλλα καρέ τον καταγράφουν να κάθεται αγκαλιά με το βρέφος, σε καναπέ.

Σύμφωνα με πηγές του TMZ, ο Άντριου δεν έμεινε μόνος με το παιδί.

Ο 'Αντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ, αδερφός του βασιλιά Καρόλου χθες το πρωί συνελήφθη ως ύποπτος για «κακοδιοίκηση σε δημόσια θέση».

Σύμφωνα με πληροφορίες κατηγορείται ότι από το 2001 ως το 2011 όπου ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, ενδέχεται να είχε μεταβιβάσει εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα ή πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν.

Σε κάθε περίπτωση, η σύλληψή του δεν έχει καμία σχέση με τις πολυάριθμες καταγγελίες για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά που έχουν διατυπωθεί εναντίον του όλα αυτά τα χρόνια.

Πηγή: skai.gr

