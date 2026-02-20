Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αντίποινα την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν προχωρήσει σε ρυθμίσεις που θα ευνοούν τις ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες.

Το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας αντιτίθεται σε πρωτοβουλίες της ΕΕ που θα περιορίζουν την πρόσβαση των αμερικανικών αμυντικών εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι θέσεις των ΗΠΑ διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ζητά από κυβερνήσεις και βιομηχανίες να εκφράσουν απόψεις για τους κανόνες προμηθειών οπλικών συστημάτων.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), απειλεί με αντίποινα την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν προχωρήσει σε ρυθμίσεις που θα δίνουν προτεραιότητα στις ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες, κλιμακώνοντας τη διατλαντική ένταση γύρω από το σχέδιο «Buy European» για τον επανεξοπλισμό της ηπείρου.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας εξέφρασε την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία της ΕΕ που θα περιορίζει την πρόσβαση των αμερικανικών αμυντικών βιομηχανιών στην ευρωπαϊκή αγορά, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα προκαλέσει αμερικανικά αντίποινα.

Η κυβέρνηση διατύπωσε για πρώτη φορά τις συγκεκριμένες θέσεις στη διάρκεια διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφού το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ ζήτησε από κυβερνήσεις και βιομηχανία να καταθέσουν απόψεις σχετικά με τους κανόνες προμηθειών οπλικών συστημάτων.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται σθεναρά σε οποιεσδήποτε αλλαγές στην Οδηγία που θα περιόριζαν τη δυνατότητα της αμερικανικής βιομηχανίας να υποστηρίζει ή να συμμετέχει στις εθνικές αμυντικές προμήθειες των κρατών-μελών της ΕΕ», ανέφερε η αμερικανική κυβέρνηση ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις αμυντικές προμήθειες.

«Προστατευτικές και αποκλειστικές πολιτικές που αναγκάζουν τις αμερικανικές εταιρείες να μείνουν εκτός αγοράς, την ώρα που οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες συνεχίζουν να επωφελούνται σημαντικά από την πρόσβαση στην αμερικανική αγορά, αποτελούν λανθασμένη επιλογή», προστίθεται στο κείμενο.

Η αντίδραση της Ουάσινγκτον, ωστόσο, αναδεικνύει ένα παράδοξο στη στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Ευρώπη: ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα καλέσει τους Ευρωπαίους να επωμιστούν το μεγαλύτερο βάρος της συμβατικής άμυνας της ηπείρου, δεν θέλει αυτό να γίνει εις βάρος των αμερικανικών αμυντικών εταιρειών.

Όπως σημειώνει το Politico, τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να αυξήσει το μερίδιο των ευρωπαϊκών οπλικών συστημάτων, καθώς προετοιμάζεται για ενδεχόμενη σύγκρουση με τη Ρωσία. Για δεκαετίες, η ήπειρος βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στον αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό, από μαχητικά F-35 μέχρι συστήματα πυροβολικού HIMARS και αντιαεροπορικά Patriot. Σχεδόν τα δύο τρίτα των εισαγόμενων όπλων της ΕΕ προέρχονται από τις ΗΠΑ.

Η έντονη αντίδραση της κυβέρνησης Τραμπ απειλεί, επίσης, να περιπλέξει κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία «Buy European» της Επιτροπής. Θα δοκιμάσει το πόσο μακριά είναι διατεθειμένες να φτάσουν οι ευρωπαϊκές χώρες στην προσπάθειά τους να καταστούν πιο ανεξάρτητες από τις ΗΠΑ, οι οποίες επί Τραμπ αποδεικνύονται σε έναν πιο απρόβλεπτο εταίρο.

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ αναμένεται να παρουσιάσει την αναθεώρηση της Οδηγίας του 2009 για τις αμυντικές προμήθειες το τρίτο τρίμηνο του έτους, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης και αμφιλεγόμενης προσπάθειας για περισσότερους κανόνες σχετικά με την πολιτική «Buy European». Παραμένει ωστόσο ασαφές αν το νέο κείμενο θα περιλαμβάνει δεσμευτικές ρυθμίσεις που θα ευνοούν τους εγχώριους κατασκευαστές.

Η ΕΕ ήδη δίνει προτεραιότητα σε ευρωπαϊκές εταιρείες σε προγράμματα όπως το SAFE, ύψους 150 δισ. ευρώ, που προβλέπει δάνεια για αγορές όπλων, καθώς και στις προμήθειες που μπορεί να πραγματοποιήσει η Ουκρανία μέσω του πρόσφατα συμφωνημένου δανείου των 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο. Κοινοτικά κονδύλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού μόνο εφόσον τουλάχιστον το 65% της αξίας του προέρχεται από ευρωπαϊκές πηγές.

Η αμερικανική αντίδραση

Το Πεντάγωνο προειδοποίησε στη δική του παρέμβαση ότι οποιαδήποτε κίνηση για την ενσωμάτωση ισχυρής ρήτρας «Buy European» στη μελλοντική νομοθεσία περί προμηθειών θα προκαλέσει αντίποινα από τις ΗΠΑ.

«Εάν εφαρμοστούν μέτρα που δίνουν προτεραιότητα σε ευρωπαϊκές εταιρείες στις αμυντικές προμήθειες, οι ΗΠΑ είναι πιθανό να επανεξετάσουν όλες τις υφιστάμενες γενικές εξαιρέσεις και απαλλαγές από τους νόμους ‘Buy American’ που έχουν παραχωρηθεί στο πλαίσιο ή σε συνδυασμό με τις Συμφωνίες Αμοιβαίων Αμυντικών Προμηθειών», ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας.

Στην πράξη, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα περιόριζαν την πρόσβαση ευρωπαϊκών εταιρειών στην αμερικανική αγορά.

Περίπου 19 από τις 27 πρωτεύουσες της ΕΕ έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ουάσινγκτον, που επιτρέπουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες να διεκδικούν ορισμένα συμβόλαια του Πενταγώνου.

«Οποιεσδήποτε μελλοντικές εξαιρέσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση και μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και της τυποποίησης του ΝΑΤΟ», υπογράμμισε η αμερικανική πλευρά.

Αν και το Πεντάγωνο προμηθεύεται κυρίως υλικό από αμερικανικές εταιρείες, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όπως η ιταλική Leonardo και η σουηδική Saab πωλούν επίσης στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, μια ρήτρα «Buy European» στις εθνικές προμήθειες θα περιόριζε την ελευθερία των κρατών-μελών, θα αποδυνάμωνε το ΝΑΤΟ και θα έθετε σε κίνδυνο την ικανότητα των ευρωπαϊκών χωρών να επιτύχουν τους στόχους δυνατοτήτων της Συμμαχίας που συμφωνήθηκαν πέρυσι. Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει επίσης ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν αντίθετη με τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ που υπεγράφη το περασμένο καλοκαίρι, βάσει της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερα αμερικανικά όπλα.

«Η διατύπωση για προτεραιότητα σε ευρωπαϊκές εταιρείες έχει ήδη εμφανιστεί σε προγράμματα της ΕΕ, όμως η ενσωμάτωσή της στην Οδηγία θα αποτελούσε σημείο καμπής, επηρεάζοντας τους εθνικούς, κυρίαρχους προϋπολογισμούς των κρατών-μελών», ανέφερε η κυβέρνηση Τραμπ.

Το μήνυμα του Πενταγώνου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επανέλαβε και το Εμπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ. Αν και σε πιο ήπιο τόνο, τάχθηκε επίσης, στη δική του παρέμβαση, κατά της ρήτρας ευρωπαϊκής προτίμησης.



