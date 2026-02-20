Πόσο θα πληγώσει η σύλληψη του Άντριου τη βασιλική οικογένεια;

Ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου συνελήφθη, απομακρύνθηκε από την κατοικία του στο κτήμα του Σάντριγχαμ, φωτογραφήθηκε και τού πήραν δακτυλικά αποτυπώματα.

Πριν από λίγες μόλις ημέρες, αυτός ο άνθρωπος ζούσε στο Royal Lodge, μέσα στη μεγαλοπρέπεια των 30 δωματίων στο Windsor Great Park.

Πριν από λίγες εβδομάδες, αυτός ήταν ο «πρίγκιπας» Άντριου, που εξέδιδε ανακοίνωση μέσω του παλατιού διακηρύσσοντας την προσφορά του και την αθωότητά του.

Πριν από λίγους μόλις μήνες, απεικονιζόταν στα σκαλιά του καθεδρικού ναού του Γουέστμινστερ, ανάμεσα στην υπόλοιπη οικογένεια, στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ.

Και για χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον ρόλο του ειδικού απεσταλμένου για το εμπόριο το 2011, χρησιμοποιούσε τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ως σκηνικό για το επενδυτικό του εγχείρημα, το Pitch@Palace.

Η κοινή γνώμη

Κανείς δεν θα ζήλευε τη θέση του βασιλιά αυτή τη στιγμή. Οι υποστηρικτές του επισημαίνουν τις ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί - αφαιρώντας τίτλους και την κατοικία από τον αδελφό του, καθώς και υποσχόμενος συνεργασία με οποιαδήποτε έρευνα.

Τονίζουν την «ταχύτητα και αποφασιστικότητα» με την οποία ενήργησε, και επισημαίνουν τη δήλωση που εκδόθηκε λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ. Μια δήλωση που έγινε χωρίς καμία απολύτως αναφορά στους δεσμούς αίματος μεταξύ του βασιλιά και του Άντριου.

Εκεί που έγραψε για τη «βαθύτατη ανησυχία» του σχετικά με τον «Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ και τις υπόνοιες για παράπτωμα σε δημόσιο αξίωμα», οι αρχές, είπε, «έχουν την πλήρη και ολόψυχη υποστήριξη και συνεργασία μας».

Αυτό, λένε οι υποστηρικτές του, είναι η κίνηση του βασιλιά να παραμερίσει οποιαδήποτε οικογενειακή πίστη μπορεί να αισθάνεται.

Ο Τζόναθαν Ντίμπλεμπι, βιογράφος και φίλος του βασιλιά, έθεσε την Πέμπτη στο BBC μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη βασιλική οικογένεια και τη μοναρχία.

«Δεν νομίζω ότι αυτό βλάπτει τη μοναρχία», είπε για τη σύλληψη. «Πιστεύω ότι πρέπει να διαχωρίσουμε την έννοια της οικογένειας από τον θεσμό της μοναρχίας. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ εύκολο να ευθυγραμμίσει κανείς αυτά τα δύο».

Ο περιορισμός της ζημιάς

Ορισμένοι πιστεύουν ότι η σύλληψη θα δώσει στη βασιλική οικογένεια και το παλάτι κάποια ανάσα, και ότι η αντιμετώπιση του Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ ως ενός απλού υπόπτου θα περιορίσει τη ζημιά.

Ίσως είναι μια σταγόνα παρηγοριάς σε μια τρομερή ημέρα ειδήσεων. Αλλά δεν πλησιάζει καν στην έννοια του «μισογεμάτου ποτηριού».

Για χρόνια, για δεκαετίες, το παλάτι –ο θεσμός που υπηρετεί τη βασιλική οικογένεια υπό την καθοδήγησή της– τραβούσε μια γραμμή ανάμεσα στον δημόσιο ρόλο των μελών της οικογένειας και την ιδιωτική τους ζωή. Καθώς ο Άντριου αποσυρόταν από τη δημόσια ζωή, το Παλάτι σταμάτησε να τον εκπροσωπεί.

Αλλά η διάκριση αυτή -τόσο σημαντική για το παλάτι- χάνεται εντελώς για τους περισσότερους ανθρώπους. Το παλάτι, η βασιλική οικογένεια, η μοναρχία, όλα μοιάζουν ως ένα.

Ο Άντριου μπορεί να μην έχει βρεθεί στο μπαλκόνι των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ εδώ και καιρό. Αλλά για περισσότερες από έξι δεκαετίες ήταν μέρος αυτού που ο πατέρας του, πρίγκιπας Φίλιππος, συνήθιζε να αποκαλεί «η οικογενειακή επιχείρηση».

Η ιδέα ότι αυτό είναι ή ήταν μια «ιδιωτική υπόθεση» είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας. Ο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ είναι ο πρώην πρίγκιπας Άντριου και παραμένει στη γραμμή διαδοχής του θρόνου. Το βασιλικό αίμα είναι η ουσία μιας κληρονομικής μοναρχίας.

Ακόμα κι αν ήταν ένας απλός «κοινός θνητός», η πρότερη σχέση του με τη βασιλική οικογένεια και το παλάτι θα ήταν αρκετή για να παρασύρει τη μοναρχία στην αντιπαράθεση.

Πόσα ακόμα έπονται;

Ποιος ξέρει τι μπορεί να προκύψει από την «ολόψυχη» συνεργασία με τις έρευνες που υποσχέθηκε ο βασιλιάς;

Το παλάτι επισημαίνει τις πρωτοφανείς κινήσεις του Βασιλιά μέχρι τώρα – την αφαίρεση τίτλων και κατοικίας από τον Άντριου, την παροχή βοήθειας και την αποφυγή οποιασδήποτε προσπάθειας αναζήτησης εύνοιας από τις αρχές.

Δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολία για τη σύγκρουση που βίωσε ο βασιλιάς, προσπαθώντας να ισορροπήσει την οικογενειακή πίστη, μια κατάσταση που κληρονόμησε με την άνοδό του στον θρόνο, και το καθήκον του προς το στέμμα.

Αλλά η μοναρχία αφορά τη συνέχεια· είναι μια συσσώρευση όσων προηγήθηκαν καθώς και ένας ζωντανός οργανισμός που ανταποκρίνεται στο παρόν.

Οι υποστηρικτές του Βασιλιά τονίζουν πόσα έχει κάνει. Οι επικριτές του θεσμού θα αναρωτηθούν γιατί δεν έδρασε νωρίτερα, γιατί δεν υπήρξε μεγαλύτερη περιέργεια καθώς οι αναφορές και οι καταγγελίες πληθύραιναν, και σε ποιο σημείο και γιατί άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίστηκε τον πρώην πρίγκιπα.

Το δράμα της ημέρας θα καταλαγιάσει, αλλά η ζημιά έχει ήδη γίνει. Το ερώτημα για το παλάτι, τη βασιλική οικογένεια και το στέμμα είναι: πόσα ακόμα έπονται;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.