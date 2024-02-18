Αντίθετος ο Νετανιάχου στη «μονομερή αναγνώριση» του παλαιστινιακού κράτους

Tο Ισραήλ επισημοποίησε σήμερα την αντίθεσή του σε αυτό που χαρακτηρίζει «μονομερή αναγνώριση» της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης και είπε ότι οποιαδήποτε τέτοιου είδους συμφωνία πρέπει να συναφθεί μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπέβαλε τη «δηλωτική απόφαση» προς ψήφιση στο υπουργικό συμβούλιο, το οποίο ομόφωνα ενέκρινε το μέτρο, σύμφωνα με μία ανακοίνωση.

Κατά την έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης ο Νετανιάχου είπε ότι η κίνηση αυτή έρχεται μετά «τις πρόσφατες συζητήσεις στη διεθνή κοινότητα σχετικά με μια απόπειρα να επιβληθεί μονομερώς στο Ισραήλ ένα παλαιστινιακό κράτος».

Η επίσημη ισραηλινή δήλωση, σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου, αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι: «Το Ισραήλ απορρίπτει πλήρως διεθνείς επιταγές σχετικά με μια μόνιμη συμφωνία με τους Παλαιστινίους. Μια συμφωνία, εφόσον επιτευχθεί, θα πρέπει να συναφθεί μονάχα μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ των πλευρών, χωρίς προϋποθέσεις».

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει να αντιτίθεται στη μονομερή αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους. Τέτοιους είδους αναγνώριση μετά το μακελειό της 7ης Οκτωβρίου θα παράσχει μια τεράστια, άνευ προηγουμένου επιβράβευση στην τρομοκρατία και θα αποτρέψει οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία», τονίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

