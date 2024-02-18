Κοινή έκκληση Μακρόν και Σίσι: Να μην γίνει ισραηλινή επίθεση στη Γάζα

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Αιγύπτιος ομόλογός του Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι εξέφρασαν «τη σθεναρή αντίθεσή τους» στο ενδεχόμενο μιας ισραηλινής επίθεσης στη Ράφα, όπως «και σε κάθε αναγκαστικό εκτοπισμό πληθυσμών» προς την Αίγυπτο, που θα συνιστούσε παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε σήμερα το Ελιζέ.

Οι δύο ηγέτες, οι οποίοι είχαν χθες μια τηλεφωνική συνδιάλεξη, «εξέφρασαν τη σθεναρή αντίθεσή τους σε μια ισραηλινή επίθεση στη Ράφα, που θα οδηγούσε σε μια ανθρωπιστική καταστροφή ενός νέου εύρους, όπως και σε κάθε αναγκαστικό εκτοπισμό πληθυσμών προς την αιγυπτιακή επικράτεια, που θα συνιστούσε μια παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και θα ενείχε επιπλέον κίνδυνο μιας περιφερειακής κλιμάκωσης».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε αποφασισμένος να εξαπολύσει μια χερσαία επίθεση στη Ράφα, όπου συνωστίζονται 1,4 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, παρά τις εκκλήσεις ενός μέρους της διεθνούς κοινότητας.

Οι Μακρόν και Σίσι εξέφρασαν «την πολύ μεγάλη ανησυχία τους μπροστά στην επιδείνωση της ήδη καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα και τα εμπόδια στη διανομή βοήθειας».

Υπογράμμισαν «την επείγουσα ανάγκη να αυξηθεί δραστικά η είσοδος βοήθειας υπέρ του πληθυσμού της Γάζας».

«Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να διατηρηθεί το σημείο διέλευσης της Ράφα, να ανοίξει το λιμάνι του Ασντόντ, μια χερσαία οδός απευθείας από την Ιορδανία, όπως και όλα τα συνοριακά σημεία διέλευσης», ζητούν οι δύο ηγέτες.

Επιπλέον, επέμειναν «στην επείγουσα ανάγκη να επιτευχθεί μια κατάπαυση του πυρός και η απελευθέρωση των ομήρων», καλώντας το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να «διαδραματίσει το ρόλο του προς αυτήν την κατεύθυνση».

Οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Αιγύπτου σημείωσαν, επιπλέον, «την ανάγκη να εργαστούν για μια έξοδο από την κρίση και την αποφασιστική και μη αναστρέψιμη επαναπροώθηση της πολιτικής διαδικασίας, προς την κατεύθυνση μιας αποτελεσματικής εφαρμογής της λύσης των δύο Κρατών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

