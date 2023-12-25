Ο φυλακισμένος επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι μεταφέρθηκε σε μια σωφρονιστική αποικία σε μια περιοχή της Αρκτικής στη βόρεια Ρωσία, έγινε σήμερα γνωστό από την εκπρόσωπό του, αφότου οι υποστηρικτές του είχαν χάσει επαφή μαζί του για περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Ο Ναβάλνι εντοπίστηκε στη σωφρονιστική αποικία IK-3 στο Χαρπ, στην περιοχή Γιαμάλ-Νένετς, σε απόσταση περίπου 1.900 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Μόσχας, δήλωσε η εκπρόσωπός του Κίρα Γιάρμις.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο δικηγόρος του Ναβάλνι κατάφερε να τον δει σήμερα, είπε η Γιάρμις, ενώ πρόσθεσε πως ο αντιπολιτευόμενος πολιτικός "είναι καλά".

Οι υποστηρικτές του Ναβάλνι, οι οποίοι προετοιμάζονταν για την αναμενόμενη μεταγωγή του σε μια αποικία «ειδικού καθεστώτος», τη σκληρότερη βαθμίδα στο σωφρονιστικό σύστημα της Ρωσίας, είχαν πει πως οι δικηγόροι του δεν τον είχαν δει από την 6η Δεκεμβρίου και είχαν σημάνει συναγερμό για την τύχη του.

«Πολλά ευχαριστώ στους υποστηρικτές μας, ακτιβιστές, δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ που ανησυχούν για την τύχη του Αλεξέι και που δεν κουράζονται να γράφουν σχετικά με την κατάσταση», δήλωσε ο δικηγόρος του Ναβάλνι Ιβάν Ζντάνοφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.