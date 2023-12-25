Η καμπάνα του Ναού της Γέννησης χτυπά. Καλεί τους πιστούς Χριστιανούς στην εκκλησία την ημέρα της γέννησης του Χριστού. Μια ημέρα εντελώς διαφορετική από κάθε αντίστοιχη στο παρελθόν. Τουρίστες δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα. Ο πόλεμος στη Γάζα δεν αφήνει περιθώρια για προσκυνηματικό τουρισμό, όπως κάθε περίοδο τέτοια εποχή στο παρελθόν, όπου ξενοδοχεία, πλατείες και καταστήματα έσφυζαν από ζωή. Φέτος επικρατεί νέκρα. Δεν υπάρχει το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο δένδρο στην πλατεία Μάνγκερ. Οι δρόμοι είναι άδειοι, τα καταστήματα με σουβενίρ κλειστά. Όπως και το ξενοδοχείο «Αλέξανδρος».

«Ούτε Χριστούγεννα, ούτε χριστουγεννιάτικος μπουφές»

Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείουΤζόι Καναβάτι έχει στη ρεσεψιόν τη φωτογραφία του παππού του, 40 χρόνια ορθόδοξου ιερέα, του Σταύρου Καναβάτι, ιταλικής καταγωγής. Στους χώρους του ξενοδοχείου δεν υπάρχει κανείς. «Το ξενοδοχείο είναι εντελώς άδειο» μας λέει. «Δεν έχουμε επισκέπτες, κανέναν. Ακόμα και οι κρατήσεις για το 2024 έχουν όλες ακυρωθεί. Από τον Σεπτέμβριο, και αν. Περιμέναμε μια πολύ καλή χρονιά για το 2024. Αλλά τώρα το μόνο που λαμβάνουμε στο μέιλ είναι η μία ακύρωση μετά την άλλη. Είναι μια καταστροφή". Μας πηγαίνει στους επάνω ορόφους και μας δείχνει τα δωμάτια, όλα άδεια. Αλλά και οι χώροι του πρωινού και του εστιατορίου, εκεί όπου λίγους μήνες νωρίτερα ο κόσμος γιόρταζε γενέθλια και γάμους, οι καρέκλες και τα τραπέζια είναι άδεια. «Είχαμε τουλάχιστον 120 άτομα να δειπνούν εδώ κάθε βράδυ και ήταν γεμάτο. Θόρυβος, κόσμος, ζωή. Τώρα το κενό. Ούτε Χριστούγεννα, ούτε πρωινό και χριστουγεννιάτικο δείπνο, ούτε χριστουγεννιάτικος μπουφές».

Ο Καναβάτι λέει ότι τώρα ζει από τις οικονομίες του. «Αλλά πόσο ακόμη; Όλοι ζουν από τον τουρισμό εδώ στη Βηθλεέμ. Και όταν όλα κλείνουν, όλη η πόλη, όλη η χώρα κλείνει. Είναι απίστευτο.Είναι τα χειρότερα Χριστούγεννα που έχουν γίνει ποτέ. Η Βηθλεέμ είναι κλειστή για τα Χριστούγεννα. Ούτε χριστουγεννιάτικο δέντρο, ούτε χαρά, ούτε χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Ξέρετε, η Βηθλεέμ τα Χριστούγεννα ήταν πανέμορφη. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο έρχονταν. Οι άνθρωποι περίμεναν αυτή τη στιγμή. Και όπως μπορείτε να δείτε τώρα, είναι μια πόλη-φάντασμα". Λίγο πιο κάτω βρίσκεται το κατάστημα με σουβενίρ του Ρόνι Ταμπάς. Ανήκει στην τέταρτη γενιά ιδιοκτητών. Ο προπάππους του το άνοιξε το 1927. Παρά το ότι δεν υπάρχουν τουρίστες, το ανοίγει καθημερινά γιατί του δίνει δύναμη, θάρρος και ελπίδα ότι κάποτε θα γίνουν τα πράγματα όπως ήταν πριν.

«Στη Βηθλεέμ γεννήθηκε η Ειρήνη»

Πουλάει σταυρούς, αγάλματα της Παναγίας, κεριά, φυλαχτά, άλλα θρησκευτικά μπιχλιμπίδια στο κατάστημα της οικογένειάς του και τακτοποιεί ράφια και εμπορεύματα για να περάσει την ώρα του. "Η επιχείρησή μας εξαρτάται από τους προσκυνητές και τους τουρίστες. Η Βηθλεέμ εξαρτάται γενικά από τους προσκυνητές και τους τουρίστες. Και αυτή την εποχή του χρόνου έχουμε συνεχώς γιορτές. Η Βηθλεέμ είναι το καλύτερο μέρος στον κόσμο. Και αυτή την εποχή είναι η εποχή των Χριστουγέννων όπου ο Ιησούς γεννήθηκε στη Βηθλεέμ. Έτσι, για εμάς, αυτή η εποχή είναι πραγματικά πολύ δύσκολη. Είμαστε σχεδόν τρεις μήνες χωρίς κανέναν προσκυνητή, κανέναν τουρίστα".

Το Αφτέεμ είναι το πρώτο ρεστοράν φαλάφελ της Βηθλεέμ και βρίσκεται ακριβώς στην πλατεία Μάνγκερ. Ιδρύθηκε από την προσφυγική οικογένεια Σαλαμέχ, που ήρθε από την Τζαφά. Είναι ανοιχτό αλλά εξυπηρετεί μόνο τους ντόπιους. Η κίνηση δεν ξεπερνά το 10% με 15% από ότι συνήθως τέτοιαν εποχή. «Πρέπει να το κρατήσουμε, επειδή έχω εργαζόμενους και έτσι μπορώ να τους πληρώσω» λέει ο Αλάα Σαλαμέχ. «Να ταΐσουν τα παιδιά, την οικογένειά τους. Προσευχόμαστε για την ειρήνη. Ξέρετε, η Βηθλεέμ είναι η πόλη όπου γεννήθηκε η ειρήνη, οπότε θα πρέπει να είναι ο αγγελιοφόρος της ειρήνης για να εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο». Αλλά η Γάζα μοιάζει αυτούς τους μήνες πολύ μακριά, τόσο μακριά που το μήνυμα δεν μπορεί να φτάσει…

Πηγή: DW - Ειρήνη Αναστασοπούλου

