Κανένα νέο για τον φυλακισμένο ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι δεν έχουν εδώ και 10 ημέρες οι συνεργάτες και οι δικηγόροι του.

Ο Ναβάλνι μεταφέρθηκε στις 11 Δεκεμβρίου από τις εγκαταστάσεις της αποικίας IK-6 στην πόλη Μελέχοβο, 235 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας σε άλλη φυλακή, σε μια αποικία "ειδικού καθεστώτος", την πιο σκληρή διαβάθμιση φυλακών στο σωφρονιστικό σύστημα της Ρωσίας

Ωστόσο οι ρωσικές αρχές δεν έχουν ενημερώσει για το που μεταφέρθηκε.

Οι συνεργάτες του έχουν να τον δουν από τις 6 Δεκεμβρίου και δήλωσαν σήμερα πως εξακολουθεί να είναι ασαφές το πού βρίσκεται.

«Το πού μεταφέρθηκε δεν είναι γνωστό», δήλωσε η εκπρόσωπος του Ναβάλνι, Κίρα Γιαρμίς. «Να σας υπενθυμίσω πως οι δικηγόροι δεν έχουν δει τον Αλεξέι από τις 6 Δεκεμβρίου. Γιατί δεν τους επέτρεψαν να συναντηθούν μαζί του, αν ο Αλεξέι εξακολουθούσε να βρίσκεται στην IK-6, δεν γνωρίζουμε».

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ δήλωσε τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, πως η Ουάσινγκτον είναι πολύ ανήσυχη για την ψυχοσωματική κατάσταση στο Ναβάλνι και υπενθύμισε στις ρωσικές αρχές πως είναι υπεύθυνες για ό,τι του συμβεί.

Το Κρεμλίνο, που δήλωσε πως δεν παρακολουθεί τις κινήσεις μεμονωμένων κρατουμένων, είπε στον Μίλερ και στους συναδέλφους του να κοιτάνε τη δουλειά τους.

Όταν ερωτήθηκε σήμερα αν το Κρεμλίνο διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία για το τι συμβαίνει στον Ναβάλνι, ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ είπε: "Όχι. Επαναλαμβάνω και πάλι: δεν έχουμε την ικανότητα, ή το δικαίωμα, ή την επιθυμία, να παρακολουθούμε τη μοίρα εκείνων των κρατουμένων που εκτίουν ποινές με διαταγή δικαστηρίου".

Ο Νέλσον Μαντέλα της Ρωσίας

Ο Ναβάλνι, πρώην δικηγόρος που έγινε ευρύτερα γνωστός για τις επικρίσεις του εναντίον της ελίτ γύρω από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τις καταγγελίες του για εκτεταμένη διαφθορά, καταδικάστηκε τον Αύγουστο σε επιπλέον 19 χρόνια φυλάκισης, πλέον των 11,5 ετών κάθειρξης που εξέτιε ήδη.

Ο Ναβάλνι κέρδισε τον θαυμασμό της ετερόκλιτης αντιπολίτευσης όταν επέστρεψε εθελοντικά στη Ρωσία το 2021 από τη Γερμανία, όπου είχε λάβει θεραπεία για απόπειρα δηλητηρίασής του, όπως έδειξαν δυτικά εργαστηριακά τεστ, με νευροτοξικό παράγοντα.

Ο Ναβάλνι λέει πως τον δηλητηρίασαν στη Σιβηρία τον Αύγουστο του 2020. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε ότι προσπάθησε να τον σκοτώσει και υποστήριξε πως δεν υπάρχουν στοιχεία ότι δηλητηριάστηκε με νευροτοξικό παράγοντα.

Υποστηρικτές του θεωρούν πως ο Ναβάλνι είναι η ρωσική εκδοχή του Νέλσον Μαντέλα της Νότιας Αφρικής που θα απελευθερωθεί κάποια μέρα από τη φυλακή για να ηγηθεί της χώρας του.

Όμως οι ρωσικές αρχές θεωρούν πως ο ίδιος και οι υποστηρικτές του είναι εξτρεμιστές με διασυνδέσεις με την αμερικανική υπηρεσία κατασκοπείας CIA που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν τη Ρωσία. Έχουν θέσει εκτός νόμου το κίνημά του, αναγκάζοντας πολλούς από τους υποστηρικτές του να φύγουν στο εξωτερικό.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.