Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε τη Δευτέρα για τον αριθμό των εξαντλημένων από την πείνα ασθενών, τους οποίος οι ομάδες του συνάντησαν σε νοσοκομεία της Γάζας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Το Σάββατο, μια αποστολή, την οποία οργάνωσε ο ΠΟΥ, μετέβη σε νοσοκομεία στην πόλη της Γάζας, επιτρέποντας μεταξύ άλλων την παράδοση περισσότερων από 19.000 λίτρων πετρελαίου στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο στον παλαιστινιακό θύλακα, το οποίο έθεσε υπό πολιορκία ο ισραηλινός στρατός τον Νοέμβριο, ανακοίνωσε χθες το βράδυ στο X (πρώην Twitter) ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Αυτό που τα μέλη της αποστολής της 23ης Δεκεμβρίου διαπίστωσαν, «είναι μια ολοένα και αυξανόμενη απόγνωση εξαιτίας της πείνας», είπε ο Τέντρος, ο οποίος τάχθηκε υπέρ «μιας άμεσης αύξησης της (αποστολής) τροφίμων και νερού προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και η σταθερότητα του πληθυσμού».

Rising desperation due to acute hunger witnessed during joint mission by @WHO, @UNOCHA, @UNICEF, @WCKitchen to hospitals in north #Gaza; partners demand immediate scale-up of food and water to ensure population health and stability.

On 23 December, WHO and partners visited, and… pic.twitter.com/uNQep7Ig6T — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 24, 2023

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΠΟΥ, «οι αδιάκοπες μάχες και ένας τεράστιος αριθμός τραυματιών έχουν γονατίσει τις δυνατότητες» (του νοσοκομείου Αλ Σίφα). Το νοσοκομείο δεν μπορεί παρά να παράσχει αυτή τη στιγμή μονάχα «τις πλέον βασικές πρώτες βοήθειες».

Ο Σον Κάσεϊ, μέλος της αποστολής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, περιέγραψε στο νοσοκομείο Αλ Σίφα υπερφορτωμένες χειρουργικές αίθουσες, διευκρινίζοντας πως δεν κατάφερε να αξιολογήσει τη λειτουργία των χειρουργείων, «καθώς υπάρχουν άνθρωποι στο εσωτερικό τους και δεν ανοίγουν την πόρτα».

«Όλοι οι άνθρωποι στους οποίους μιλήσαμε πεινάνε», προσέθεσε στο βίντεο που τράβηξε εντός του νοσοκομείου Αλ Σίφα και ανήρτησε στο Χ. «Υπάρχει ο κίνδυνος του λιμού», προειδοποίησε.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ μίλησε, από την άλλη, για απελπισμένους κατοίκους που άρπαξαν την επισιτιστική βοήθεια που μετέφερε ένα φορτηγό προς το νοσοκομείο.

«Σε αυτό το πλαίσιο σοβαρών επισιτιστικών ελλείψεων, η αναζήτηση τροφής (…) ωθεί ορισμένους, σε κατάσταση απόγνωσης, να παίρνουν τα τρόφιμα από τα φορτηγά μεταφοράς», έγραψε ο Τέντρος.

Οι ομάδες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επισκέφθηκαν επίσης τα μαιευτήρια Αλ Σαχάμπα και Αλ Χελού, όπου καταγράφονται από κοινού έως και 35 γεννήσεις την ημέρα, σε ένα περιβάλλον έλλειψης καυσίμων για τη λειτουργία των γεννητριών, τροφίμων, νερού, οξυγόνου, αντιβιοτικών και αναισθητικών φαρμάκων.

The decimation of the #Gaza health system is a tragedy.



But in the face of constant insecurity and inflows of wounded patients, we see doctors, nurses, ambulance drivers and more continue striving to save lives.@WHO and our health partners will continue working side by side… pic.twitter.com/Lq62KoQI1f — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 24, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

