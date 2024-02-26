Χιλιάδες αγρότες διαδηλώνουν σήμερα στο κέντρο της Μαδρίτης, όπου κατέβηκαν εκ νέου με τρακτέρ, διαμαρτυρόμενοι για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας στην Ευρώπη.

Με μια συγχορδία κλάξον και κουδουνιών, δεκάδες τρακτέρ έφθασαν το μεσημέρι στο υπουργείο Γεωργίας μπροστά από το οποίο χιλιάδες αγρότες διαδήλωναν κρατώντας πανό με συνθήματα όπως "η ύπαιθρος στην άβυσσο και η κυβέρνηση δεν νοιάζεται".

Spanish Farmers' Protest Paralyzes Madrid



Huge crowds have taken over key streets in the Spanish capital Wednesday in support of domestic farmers.#Europe pic.twitter.com/dMUgldRmuW — Nikolay Shuysky (@NikolayShuysky) February 26, 2024

Η νέα κινητοποίηση --έπειτα από εκείνην της περασμένης Τετάρτης κατά την οποία 500 τρακτέρ εισήλθαν στη Μαδρίτη-- πραγματοποιείται την ώρα που οι υπουργοί Γεωργίας των "27" συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες και εκατοντάδες τρακτέρ παραλύουν τη ζωή στην πρωτεύουσα της Ευρώπης.

LIVE: Farmers protest on their tractors in Madrid https://t.co/J3nGaULxft — Reuters (@Reuters) February 26, 2024

"Θα πάμε μέχρι το τέλος όμως οι δυνάμεις μειώνονται", επειδή οι διαδηλώσεις αυτές συνεπάγονται οικονομικές "απώλειες" καθώς οι αγρότες αφήνουν τις εκμεταλλεύσεις τους, δήλωσε στο AFP η Μαρία Βιγιοσλάδα Γκαρθία, μια 43χρονη αμπελουργός που ήρθε από την περιοχή της Λα Ριόχα (βόρεια), στη διαδήλωση στη Μαδρίτη, την οποία κάλεσαν τα τρία μεγαλύτερα ισπανικά αγροτικά συνδικάτα (Asaja, COAG και UPA).

"Περιμένουμε λύσεις, αλλά γρήγορα", από την ΕΕ και την Ισπανία, "γιατί ασφυκτιούμε" και "η δουλειά μας μάς κοστίζει πιο ακριβά από αυτά που αποφέρει", είπε ακόμη.

Όπως κι εκείνη, οι Ισπανοί αγρότες διαδηλώνουν σχεδόν χωρίς διακοπή από την 1η Φεβρουαρίου, κυρίως αποκλείοντας δρόμους.

"Είμαστε όλο και λιγότερο νέοι (στην επάγγελμα) και αυτή είναι η συνέπεια όλων αυτών, του κόστους", κατήγγειλε από την πλευρά του ο Βίκτορ Ιγκλέσιας, ένας 24χρονος καλλιεργητής σιτηρών στην επαρχία Σαλαμάνκα (κέντρο).

Όπως και οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί τους, οι Ισπανοί αγρότες διαμαρτύρονται για τον αθέμιτο όπως θεωρούν ανταγωνισμό από χώρες εκτός ΕΕ, που δεν υπόκεινται ως εκ τούτου στους ίδιους κανόνες, και για μια γραφειοκρατία και κανόνες που θεωρούν πως είναι πολύ αυστηροί.

Καταγγέλλουν επίσης τις χαμηλές τιμές αγοράς των προϊόντων τους στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και την έλλειψη βοήθειας στον τομέα.

Έγιναν δεκτοί κατ΄επανάληψη από την αρχή των κινητοποιήσεών τους από τον υπουργό Γεωργίας Λουίς Πλάνας, που δεσμεύθηκε κυρίως να υπερασπιστεί στις Βρυξέλλες την απλοποίηση της ΚΑΠ και να βελτιώσει την ισπανική νομοθεσία για τη διατροφική αλυσίδα ώστε οι γεωργοί να μην πωλούν τα προϊόντα τους με απώλειες.

