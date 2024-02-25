H σορός του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι (Alexei Navalny) ο οποίος πέθανε την περασμένη εβδομάδα στη σωφρονιστική αποικία όπου κρατούνταν, παραδόθηκε χθες στη μητέρα του, Λουντμίλα.

Η μητέρα του Ναβάλνι παρέλαβε την σορό του γιού της αφού πρωτα υπέγραψε ένα πιστοποιητικό θανάτου που έλεγε ότι ο πέθανε από «φυσικά αίτια».

Στη συνέχεια της δόθηκε προθεσμία τριών ωρών για να συμφωνήσει σε μια «μυστική» κηδεία για τον γιο της, αλλιώς οι ρωσικές αρχές θα έπαιρναν πίσω τη σορό και θα την έθαβαν μέσα στις φυλακές.

Η Λουντίλμα ωστόσο αρνήθηκε να διαπραγματευτεί για τον τρόπο ταφής και εξακολουθεί να έχει τη σορό του γιού της αν και έχει λήξει το τελεσίγραφο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα.

Όπως έγραψε στην πλατφόρμα Χ η εκπρόσωπός του Ναβάλνι, Κίρα Γιάρμις, δεν γνωρίζει αν οι αρχές θα επιτρέψουν την τέλεση κηδείας «με τον τρόπο που επιθυμεί η οικογένεια και όπως αξίζει στον Αλεξέι».

Alexey's body was handed over to his mother. Many thanks to all those who demanded this with us.



Lyudmila Ivanovna is still in Salekhard. The funeral is still pending. We do not know if the authorities will interfere to carry it out as the family wants and as Alexey deserves. We… — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 24, 2024

«Η κηδεία δεν έχει γίνει ακόμη. Θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε νέα», τόνισε η Γιάρμις.

Η Μόσχα φοβάται ότι μία ανοιχτή κηδεία του Ναβάλνι, ενδεχομένως να μετατραπεί σε διαδήλωση διαμαρτυρίας κατά του Πούτιν.

Άλλωστε ο ίδιος ο Ναβάλνι, στο τελευταίο δημόσιο κάλεσμα του μέσα από τη φυλακή, είχε ζητήσει από τους Ρώσους να βγουν στους δρόμους εναντίον του καθεστώτος, την ημέρα των εθνικών εκλογών στη χώρα.



