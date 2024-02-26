Οι αρχές των Ταλιμπάν προχώρησαν σήμερα στη δημόσια εκτέλεση ενός άνδρα που είχε κριθεί ένοχος για φόνο.

Ο Νάζαρ Μουχάμαντ, που είχε καταδικαστεί επειδή μαχαίρωσε έναν άνδρα μέχρι θανάτου τον Ιανουάριο του 2022, εκτελέστηκε μέσα σε ένα κατάμεστο στάδιο στην πόλη Σεμπεργκάν, ανακοίνωσε το Ανώτατο Δικαστήριο του Αφγανιστάν.

Ο καταδικασμένος εκτελέστηκε με πέντε σφαίρες μπροστά στα μάτια της οικογένειας του θύματός του και χιλιάδων άλλων ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί στο στάδιο, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.

Την εντολή για την εκτέλεση υπέγραψε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Χαϊμπατουλάχ Αχουντζάντα, αφού η δικαιοσύνη εξέτασε «πολύ προσεκτικά και επανειλημμένα» την υπόθεση, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Τον Νοέμβριο του 2022 ο Χαϊμπατουλάχ Αχουντζάντα είχε ζητήσει από τους δικαστές να εφαρμόζουν όλες τις προβλέψεις της σαρία, κυρίως σε ό,τι αφορά τις δημόσιες εκτελέσεις σε περιπτώσεις καταδίκης για φόνο, αλλά και τις σωματικές τιμωρίες (λιθοβολισμός, μαστιγώσεις και ακρωτηριασμοί).

Τρίτη δημόσια εκτέλεση μέσα σε λίγες ημέρες

Σύμφωνα με απολογισμό του AFP, πρόκειται για την πέμπτη δημόσια εκτέλεση που πραγματοποιείται μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία στο Αφγανιστάν, τον Αύγουστο του 2021, αλλά η τρίτη μέσα σε μερικές ημέρες.

Την Πέμπτη δύο άνδρες εκτελέστηκαν με τον ίδιο τρόπο στην επαρχία Γκάζνι.

Εξάλλου τον Ιούνιο στην επαρχία Λάγκμαν ένας άνδρας που είχε καταδικαστεί για τον φόνο πέντε ανθρώπων εκτελέστηκε με μία σφαίρα στον χώρο τεμένους ενώπιον περίπου 2.000 ανθρώπων.

Οι δημόσιες εκτελέσεις ήταν συνηθισμένες κατά την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης των Ταλιμπάν, από το 1996 ως το 2001. Οι καταδικασμένοι σε θάνατο συνήθως εκτελούνταν με σφαίρες ή λιθοβολισμό, ανάλογα με τα εγκλήματα για τα οποία είχαν καταδικαστεί.

Μετά την επιστροφή τους στην εξουσία οι Ταλιμπάν είχαν δηλώσει ότι θα είναι πιο χαλαροί στην εφαρμογή της σαρία, αλλά στην πραγματικότητα επιβάλλουν στο Αφγανιστάν την αυστηρή εκδοχή τους του ισλάμ.

Η Διεθνής Αμνηστία είχε καταγγείλει την προηγούμενη εβδομάδα τη χρήση της θανατικής ποινής από τις αρχές των Ταλιμπάν, κάνοντας λόγο για «σοβαρό πλήγμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια». «Οι δημόσιες εκτελέσεις επιτείνουν την εγγενή ωμότητα της ποινής του θανάτου», είχε εκτιμήσει η οργάνωση.

Όλες οι πρόσφατες εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν με βάση την ισλαμική αρχή «κίσας», του νόμου της εκδίκησης. Οι αρχές των Ταλιμπάν έχουν προχωρήσει επίσης σε πολλές δημόσιες μαστιγώσεις για άλλα εγκλήματα, όπως κλοπή, μοιχεία ή κατανάλωση αλκοόλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

