Ναβάλναγια: Ο Πούτιν είναι γκάνγκστερ - Η Δύση δεν πρέπει να αναγνωρίσει τις εκλογές

Η χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι λέει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν είναι πολιτικός αλλά «γκάνγκστερ» του οποίου η σίγουρη εκλογική νίκη δεν πρέπει να αναγνωριστεί από κανέναν διεθνώς.

Σε άρθρο γνώμης στην Washington Post, η Γιούλια Ναβάλναγια είπε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να συνεχίσει το έργο του αείμνηστου συζύγου της, ο οποίος όπως είπε δολοφονήθηκε με «απευθείας εντολή» από τον Πούτιν.

Στο άρθρο, περιέγραψε τον Ρώσο πρόεδρο ως «αρχηγό μιας μαφιόζικης ομάδας» που απολαμβάνει τη βία και την πολυτέλεια.

Και ενώ δεν έχει καμία υποστήριξη στη Ρωσία, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί στη Δύση που «αναζητούν πολιτική λογική στις πράξεις του», είπε.

"Ο Πούτιν δεν είναι πολιτικός, είναι γκάνγκστερ. Ο Αλεξέι Ναβάλνι έγινε διάσημος στη Ρωσία και μισήθηκε από τον Πούτιν ακριβώς επειδή, από την αρχή του αγώνα του, περιέγραψε ανοιχτά τον Πούτιν και τους συμμάχους του ως γκάνγκστερ που είχαν καταλάβει και χρησιμοποιήσει την εξουσία μόνο για τους δικούς του, για τον πλουτισμό και τις προσωπικές τους φιλοδοξίες», γράφει η Ναβάλναγια.

Ακολούθως, αναρωτήθηκε γιατί οι δημοκρατικές χώρες συνέχισαν να αναγνωρίζουν την ηγεσία ενός ανθρώπου που είχε «παραποιήσει εκλογές», φίμωσε τους επικριτές του και «εξαπέλυσε έναν αιματηρό πόλεμο στην Ευρώπη».

Η Ναβάλναγια ζήτησε να μην αναγνωριστεί διεθνώς το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών αυτής της εβδομάδας που ενώ δεν θα επηρεάσει άμεσα την κυβέρνηση, μπορεί ωστόσο να οδηγήσει τους οπαδούς του Πούτιν να απομακρυνθούν από αυτόν.

Ζήτησε επίσης «την επέκταση της επιβολής των κυρώσεων» κατά των πολιτικών και επιχειρηματιών που βρίσκονται πιο κοντά στον Πούτιν.



Πηγή: skai.gr

