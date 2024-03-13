Η Τουρκία θεωρεί θετικές εξελίξεις τη ρίψη εφοδίων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και το σχέδιο παράδοσης βοήθειας μέσω θαλασσίας οδού, αλλά εκτιμά ότι δεν αρκούν για να λύσουν το βασικό πρόβλημα, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Η Τουρκία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είναι έντονα επικριτική απέναντι στο Ισραήλ για τις επιθέσεις που πραγματοποιεί στη Γάζα και έχει υποστηρίξει τη διαδικασία παραπομπής της ηγεσίας του στο Διεθνές Δικαστήριο για γενοκτονία.

Επίσης, έχει επανειλημμένως ζητήσει την άμεση εκεχειρία, έχει στείλει χιλιάδες τόνους βοήθειας και έχει καλέσει τη Δύση να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ για να αυξήσει τις ροές ανθρωπιστικής βοήθειας.

Νωρίτερα σήμερα, το Reuters μετέδωσε ότι η Ουάσινγκτον πιθανόν να παροτρύνει τους εταίρους και τους συμμάχους της να χρηματοδοτήσουν μια ιδιωτική επιχείρηση αποστολής βοήθειας προς τη Γάζα μέσω θαλάσσης.

Μαζί με την Ιορδανία και με άλλες χώρες η Τουρκία ξεκίνησε τη ρίψη βοήθειας στον θύλακα στις αρχές του μήνα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Οντσού Κετσελί είπε στους δημοσιογράφους κατά την ενημέρωσή τους στην Άγκυρα ότι η Τουρκία έχει στείλει 9.000 τόνους ιατρικού εξοπλισμού και βοήθειας για βρέφη καθώς και πολλά αλεξίπτωτα στην Ιορδανία για τις ρίψεις από αέρος, αλά πρόσθεσε ότι αυτά δεν αρκούν για να ανακουφίσουν τους κατοίκους της Γάζας από τα δεινά τους.

"Θεωρούμε ότι η αναζήτηση λύσης για την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα από τις ΗΠΑ είναι το αποτέλεσμα της πίεσης που ασκείται πάνω τους από τους πολίτες σε όλο τον κόσμο. Από την άλλη, λέμε ότι αυτό που πρέπει να λυθεί είναι η αληθινή πηγή του προβλήματος... Αλλά επικεντρώνοντας (τις προσπάθειες) σε τέτοιες ανακουφιστικές λύσεις, αντί να επικεντρωνόμαστε στο αληθινό πρόβλημα μας φαίνεται ότι είναι σα να προσπαθούμε να ξεφύγουμε από τη ρίζα του προβλήματος", είπε και πρόσθεσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και η αντιπροσωπεία του το μετέφεραν σε αμερικανούς αξιωματούχους στη διάρκεια συνομιλιών που είχαν στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα.

Ο Κετσελί είπε ότι η αποστολή βοήθειας με χερσαία μέσα είναι ευκολότερη, φθηνότερη και πιο αποτελεσματική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

