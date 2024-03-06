Η χήρα του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι κάλεσε την Τετάρτη τους Ρώσους να οργανώσουν διαμαρτυρία κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν την ημέρα των εκλογών, σχηματίζοντας μεγάλες ουρές έξω από τα εκλογικά κέντρα.



«Πρέπει να πάμε στο εκλογικό κέντρο μια συγκεκριμένη μέρα μια συγκεκριμένη φορά: 17 Μαρτίου στις 12:00. Τι να κάνετε μετά; Μπορείτε να επιλέξετε. Μπορείτε να ψηφίσετε για οποιονδήποτε υποψήφιο εκτός από τον Πούτιν. Μπορείτε να χαλάσετε το ψηφοδέλτιό σας. Μπορείτε να γράψετε "Ναβάλνι" με μεγάλα γράμματα», αναφέρει η Γιούλια Ναβάλναγια σε ένα βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα.

Σημειώνεται ότι παρά την καταπίεση της ελευθερίας στη Ρωσία, πολλοί υποστηρικτές του Ναβάλνι παρέστησαν στην κηδεία του, ή προχώρησαν σε αυθόρμητες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά του καθεστώτος του Πούτιν.

