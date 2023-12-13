ΝΑΤΟ: Αυξάνει κατά 12% τον προϋπολογισμό του 2024 για τις στρατιωτικές δαπάνες

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε σήμερα ότι αυξάνει τον προϋπολογισμό του 2024 για τις στρατιωτικές δαπάνες στα 2,03 δισεκατομμύρια ευρώ (+12%) και για τις μη στρατιωτικές δαπάνες στα 438,1 εκατ. ευρώ (+18,2%).

Αυξάνοντας και διευρύνοντας τη χρήση της χρηματοδότησης από τα κράτη-μέλη, επιτρέπεται στους συμμάχους να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις κοινές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση του ΝΑΤΟ.

Ο προϋπολογισμός για τις μη στρατιωτικές δαπάνες αφορά κεφάλαια για το διοικητικό προσωπικό, τα λειτουργικά έξοδα και τον σχεδιασμό προγραμμάτων. Ο στρατιωτικός προϋπολογισμός καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα των αρχηγείων της Συμμαχίας και το κόστος αποστολών και επιχειρήσεων ανά τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

