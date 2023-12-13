Ο Χάντερ Μπάιντεν, ο γιος του προέδρου των ΗΠΑ, παραχώρησε σήμερα μια σπάνια συνέντευξη Τύπου προκειμένου να απαλλάξει τον πατέρα του από κάθε υποψία εμπλοκής στις αμφιλεγόμενες δραστηριότητές του, που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ρεπουμπλικανικής αντιπολίτευσης.

«Επιτρέψτε μου να πω όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρα, ο πατέρας μου δεν ενεπλάκη ποτέ οικονομικά στις δραστηριότητές μου», διαβεβαίωσε ο 53χρονος, σε αυστηρό ύφος, δήλωσε στη συνέντευξη που δόθηκε μπροστά από το κτίριο του αμερικανικού Κογκρέσου.

«Ούτε όταν ήμουν δικηγόρος, ούτε όταν ήμουν στο διοικητικό συμβούλιο (του ουκρανικού κολοσσού αερίου) Burisma, ούτε όταν συνεργαζόμουν επιχειρηματικά με έναν Κινέζο, ούτε όταν έκανα επενδύσεις εδώ ή στο εξωτερικό και σίγουρα ούτε όταν ήμουν καλλιτέχνης», επισήμανε.

Οι Συντηρητικοί, που πλειοψηφούν σε ένα από τα δύο σώματα του αμερικανικού Κογκρέσου, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατηγορούν τον Τζο Μπάιντεν ότι χρησιμοποίησε την επιρροή του όταν διατελούσε αντιπρόεδρος του Μπάρακ Ομπάμα (2009-2017) προκειμένου να επιτρέψει στον γιο του να προχωρήσει σε αμφιλεγόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Κίνα και την Ουκρανία.

Για αυτόν τον λόγο ξεκίνησε μια έρευνα στο Κογκρέσο με αίτημα την αποπομπή του, την οποία σκοπεύουν να επισημοποιήσουν αργότερα σήμερα.

Ο πρόεδρος, οι Δημοκρατικοί και ο γιος του αρνούνται τις κατηγορίες.

Ο Χάντερ Μπάιντεν, πρώην επιχειρηματίας ηλικίας 53 ετών, αποτελεί πρωτεύοντα στόχο της αμερικανικής δεξιάς.

Ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου σήμερα, ο ίδιος παραδέχθηκε πως «έχει υποπέσει σε σφάλματα στη ζωή του».

Όμως, κατηγόρησε τους «υποστηρικτές του Τραμπ» ότι επιχειρούν να τον «αποκτηνώσουν» προκειμένου να «πλήξουν» τον πατέρα του.

«Εδώ και έξι χρόνια, παραβίασαν την ιδιωτική ζωή μου, στοχοθέτησαν τη σύζυγό μου, τα παιδιά μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου. Γελοιοποίησαν τη μάχη μου κατά των εθισμών», κατήγγειλε.

Για αυτούς τους λόγους, ο Χάντερ Μπάιντεν αρνήθηκε να καταθέσει σε μια ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών, που οργάνωσαν οι Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι τον κλήτευσαν να εμφανιστεί σήμερα στο Καπιτώλιο.

«Κατά τη διάρκεια της μάχης μου εναντίον των εθισμών, οι γονείς μου ήταν εκεί για εμένα, μου έσωσαν στην κυριολεξία τη ζωή», δήλωσε σήμερα ο μικρότερος γιος του Τζο Μπάιντεν.

Στο βιβλίο του «Beautiful Things» (2021), ο Χάντερ Μπάιντεν αφηγείται τον εθισμό του στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά και τις αποτυχημένες προσπάθειές του για αποτοξίνωση.

Ο 53χρονος δηλώνει ότι είναι πλέον «καθαρός». Ξαναπαντρεύτηκε και είναι πατέρας ενός μικρού αγοριού, του Μπο, όπως ονομαζόταν ο νεκρός αδελφός του. Ασχολείται πλέον με τη ζωγραφική.

