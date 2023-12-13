Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ φθάνοντας στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ότι ο ρόλος του θα είναι να ενισχύσει την αποφασιστικότητα της Ευρώπης για μια αποτελεσματική υποστήριξη της Ουκρανίας ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας.

«Η απάθεια για την Ουκρανία είναι απαράδεκτη», δήλωσε ο Τουσκ, προσθέτοντας ότι θα προσπαθήσει να πείσει «ορισμένα κράτη μέλη».

Η Ουγγαρία ήρθε σε σύγκρουση με άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα σχετικά με την προσπάθεια της Ουκρανίας να ενταχθεί στην ΕΕ, επιδεινώνοντας μια διαμάχη που θα μπορούσε να καθυστερήσει την ενταξιακή προσπάθεια του Κιέβου και να επισκιάσει μια σύνοδο κορυφής της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

