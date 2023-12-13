Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι αποδεσμεύει περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ που προορίζονται για την Ουγγαρία, περίπου το ένα τρίτο του συνολικού ποσού που έχει ανασταλεί λόγω μιας σειράς ανησυχιών που σχετίζονται με το κράτος δικαίου.

Η εξέλιξη έρχεται μία ημέρα πριν οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητήσουν τη νέα βοήθεια για την Ουκρανία και την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων του Κιέβου, στα οποία έχει αντιταχθεί σθεναρά ο Όρμπαν.

Η Επιτροπή υποστήριξε ότι η Ουγγαρία έχει εκπληρώσει ένα σύνολο δικαστικών μεταρρυθμίσεων και, επομένως, αξίζει να έχει πρόσβαση σε μέρος της χρηματοδότησης αξιοκρατικά.

Σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή αναφέρει:

Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση και πολλές ανταλλαγές με την ουγγρική κυβέρνηση, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ουγγαρία έχει λάβει τα μέτρα που δεσμεύτηκε να λάβει προκειμένου η Επιτροπή να θεωρήσει ότι πληροί την οριζόντια προϋπόθεση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ σε ό,τι αφορά τη δικαστική ανεξαρτησία.

Αυτό σημαίνει ότι μέρος της χρηματοδότησης της Πολιτικής Συνοχής δεν θα μπλοκάρεται πλέον, και ως εκ τούτου η Ουγγαρία μπορεί να αρχίσει να διεκδικεί επιστροφές έως και 10,2 δισ. ευρώ περίπου.

Η απειλή του βέτο

Το Δεκέμβριο του 2022, η Επιτροπή είχε παγώσει 21,7 δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονταν από το Ταμείο Συνοχής για την Ουγγαρία, λόγω των παραβιάσεων του κράτους δικαίου. Η ανακοίνωση της Επιτροπής έρχεται μία ημέρα προτού το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κληθεί να λάβει σημαντικές αποφάσεις για την πολιτική, οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, υπό την απειλή βέτο από τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βικτόρ Ορμπάν.

Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή τονίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις της Ουγγαρίας στη βελτίωση της ανεξαρτησίας του δικαστικού της συστήματος είναι επαρκείς και ως εκ τούτου μπορεί να αρχίσει να διεκδικεί επιστροφές έως και 10,2 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δύο αποφάσεις για την κατάσταση του κράτους δικαίου στη χώρα. Η μία σχετίζεται με τις οριζόντιες προϋποθέσεις εξουσιοδότησης όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος στην Ουγγαρία και η άλλη αφορά τον μηχανισμό όρων του προϋπολογισμού. Με αυτές τις αποφάσεις, η Επιτροπή παρακολουθεί διάφορες διαδικασίες που ξεκίνησαν το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2022.

Σημειώνεται ότι η Ουγγαρία, όπως και όλα τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την εκπλήρωση των ευνοϊκών προϋποθέσεων καθ' όλη την περίοδο της πολιτικής συνοχής. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά και διαρκώς, ιδίως μέσω ελέγχων την εφαρμογή των μέτρων από την Ουγγαρία και τονίζει ότι αν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, διαπιστωθεί ότι η προϋπόθεση εξουσιοδότησης για τη διεκδίκηση των κονδυλίων δεν πληρούται, ενδέχεται να αποφασίσει εκ νέου να μπλοκάρει τη χρηματοδότηση.

Πηγή: skai.gr

