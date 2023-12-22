Μετά τη χθεσινή αιφνιδιαστική απεργία στη σήραγγα της Μάγχης, η Eurostar προσθέτει δρομολόγια τρένων

Μετά την αιφνιδιαστική απεργία που παρέλυσε την κυκλοφορία στην υποθαλάσσια σήραγγα στη Μάγχη χθες, Πέμπτη, το απόγευμα, σήμερα η κίνηση των τρένων αποκαταστάθηκε, με επιπλέον τρένα για τους ταξιδιώτες που έμειναν πίσω.

Η κίνηση των τρένων Eurostar με αναχώρηση από το Λονδίνο, το Παρίσι και τις Βρυξέλλες «επανήλθε σήμερα στην ομαλότητα», δήλωσε η εταιρία, θυγατρική της SNCF, σήμερα το μεσημέρι σε μήνυμα προς το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οκτώ τρένα προστέθηκαν μεταξύ Παρασκευής και Κυριακής και πάνω από 10.000 επιπλέον θέσεις είναι διαθέσιμες για τις τρεις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την εταιρία.

Χθες το απόγευμα, η σήραγγα στη Μάγχη έκλεισε λόγω αιφνιδιαστικής απεργίας από τους Γάλλους εργαζομένους της Eurotunnel, της εταιρίας λειτουργίας του τούνελ. Η σήραγγα άνοιξε εκ νέου αργά χθες το βράδυ, με τα συνδικάτα να κάνουν λόγο για διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση που «παρήγαγαν αποτελέσματα».

Η διοίκηση της Getlink, μητρικής της Eurotunnel, είχε δηλώσει το απόγευμα ότι τα συνδικάτα ζητούσαν τριπλασιασμό του μπόνους των 1.000 ευρώ που τους έχει υποσχεθεί. Στο μεταξύ, όλα τα δρομολόγια των τρένων μεταξύ Παρισιού και Βρυξελλών από τη μία πλευρά και Λονδίνου από την άλλη ακυρώθηκαν νωρίς το απόγευμα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση μεταξύ των χιλιάδων ταξιδιωτών που επρόκειτο να αναχωρήσουν.

