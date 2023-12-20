Της Αθηνάς Παπακώστα

Οι επιστήμονες περίμεναν εδώ και εβδομάδες την έκρηξη του ηφαιστείου στη νοτιοδυτική Ισλανδία η οποία έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας. Είχε προηγηθεί έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα με χιλιάδες σεισμούς να κάνουν τη γη να τρέμει συνεχώς.

Όλα άρχισαν δέκα λεπτά μετά τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας, βόρεια του Γκρίνταβικ, μίας πόλης με 3.400 κατοίκους, η οποία απέχει 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ.

Ποτάμια λάβας με θερμοκρασία 1.200 βαθμών Κελσίου έκαναν την εμφάνισή τους μεταμορφώνοντας το τοπίο σε εικόνα βγαλμένη από εφιάλτη. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας τις πρώτες δύο ώρες που ακολούθησαν της έκρηξης εκατοντάδες κυβικά μέτρα λάβας είχαν εκτοξευτεί. Επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η δραστηριότητα του ηφαιστείου μέχρι και χθες το απόγευμα είχε αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί ωστόσο, στη χερσόνησο Ρέικιανες εξακολουθεί να ρέει ένα ποτάμι λάβας μήκους 15 χιλιομέτρων.

Ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο η πόλη Γκρίνταβικ είχε εκκενωθεί με τις χιλιάδες κατοίκους της να έχουν απομακρυνθεί ενώ, είχε κλείσει για εβδομάδες και το τουριστικό θέρετρο της Blue Lagoon. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει απειλή η λάβα να κινηθεί προς την πόλη αλλά, όπως εξηγούν, είναι πολύ νωρίς για να σκεφτεί κανείς οι κάτοικοι να επιστρέψουν πίσω στις εστίες τους υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει.

«Κανείς δεν περίμενε η έκρηξη να συμβεί το βράδυ της Δευτέρας. Ακόμη και οι επιστήμονες εξεπλάγησαν» ανέφερε στη βρετανική The Guardian κάτοικος της Γκρίνταβικ ο οποίος σημείωνε επίσης ότι «η αστυνομία μας έλεγε ότι μπορεί μέχρι τα Χριστούγεννα να έχουμε επιστρέψει στις οικίες μας».

Το ηφαίστειο Φαγκραντάσφιαλ παρέμενε αδρανές για περίπου 6.000 χρόνια αλλά τον Μάρτιο του 2021 άρχισε να δίνει ξανά τα πρώτα σημάδια... ζωής με τουρίστες να συρρέουν στη χερσόνησο Ρεϊκιανες για να δουν από όσο το δυνατόν πιο κοντά τα ποτάμια καυτής λάβας να ρέουν.

Όπως αναφέρουν διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, ο καπνός και η τέφρα από την τελευταία ισχυρότατη έκρηξη του ηφαιστείου Φαγκραντασφιάλ γίνονται αντιληπτοί σε απόσταση 30 χιλιομέτρων με τους ειδικούς να προειδοποιούν για κίνδυνο ρύπανσης εξαιτίας της αυξημένης περιεκτικότητας σε διοξείδιο του θείου στον αέρα.

Παρ' όλα αυτά, οι Αρχές παραμένουν καθησυχαστικές καθώς όλα δείχνουν ότι δεν απειλούνται τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη όπως είχε συμβεί το 2010 όταν είχε εκραγεί το ηφαίστειο Εϊγιαφιάτλαγιοκουτλ και ένα σύννεφο τέφρας να πνίγει την ατμόσφαιρα καθηλώνοντας περίπου 100.000 πτήσεις.

Η Ισλανδία είναι μία από τις πιο ηφαιστειογενείς περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο η οποία μετρά 32 ενεργά ηφαίστεια. Κατά μέσο όρο μετρά επίσης και μία έκρηξη ανά τέσσερα με πέντε χρόνια αν και η συχνότητά τους έχει αυξηθεί στους 12 μήνες από το 2021 μέχρι και σήμερα.

