Το Κρεμλίνο δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουκρανία μπορεί να «υπονομεύσει» ολόκληρο το σύστημα της ΕΕ εάν γίνει μέλος της. Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι αυτή η χώρα θα είναι «ένα φορτίο που η ΕΕ δεν θα μπορέσει να σηκώσει».



«Λέγονται πολλά, αλλά πραγματικά, φυσικά, η ένταξη μιας χώρας όπως η Ουκρανία στην ΕΕ... απλώς θα υπονόμευε ολόκληρο το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι ψύχραιμοι καταλαβαίνουν ότι αυτό θα είναι ένα φορτίο που η ΕΕ απλά δεν μπορεί να σηκώσει, και η ΕΕ θα διαλυθεί», ισχυρίστηκε.

Πηγή: skai.gr

Ο Ρώσος εκπρόσωπος του Πούτιν σημείωσε πάντως ότι επί του παρόντος οι αξιωματούχοι της ΕΕ συζητούνστο Κίεβο και η εμπειρία δείχνει ότι τέτοιες συζητήσεις μπορεί να διαρκέσουν για δεκαετίες.Ερωτηθείς για την απόπειρα κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στις δυτικές χώρες, ο Πεσκόφ προειδοποίησε ότι ένα τέτοιο προηγούμενο, εάν συμβεί,σε ολόκληρο το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.«Το θέμα της παράνομης κατάσχεσης των περιουσιακών μας στοιχείων βρίσκεται συνεχώς στην ημερήσια διάταξη τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Όσοι προσπαθούν να το ξεκινήσουν αυτό, και όσοι θα το εφαρμόσουν, πρέπει να καταλάβουν ότι ηπροειδοποίησε ο Ρώσοςαξιωματούχος σύμφωνα με το Anadolu.Μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, οι ΗΠΑ και η ΕΕ έχουν παγώσει δισεκατομμύρια από τα χρηματοοικονομικά της περιουσιακά στοιχεία.

