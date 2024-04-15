Styling με εντυπωσιακά κοσμήματα πρέπει να κάνουν για το ξεκίνημα της εβδομάδας οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks. Θα καταφέρουν να δημιουργήσουν εικόνες με πρωταγωνιστή το κόσμημα που επέλεξαν;
Τι έχει ξεχάσει ο Λάκης Γαβαλάς στα παπούτσια του και το εντοπίζει ο Στέλιος Κουδουνάρης;
Η εμφάνιση της Casablanca γίνεται η αφορμή για μια νέα αντιπαράθεση με τη Σιμόν, τη Νατάσα και τη Φωτεινή. Η Μπι είναι εκείνη που βρίσκει την πρόταση στο σύνολό της. Η ίδια η Casablanca με όλα όσα ακούγονται, χάνει τα λόγια της, ειδικά όταν αναφέρονται στην αργοπορημένη άφιξή της στο γύρισμα. Θέση παίρνει και ο Στέλιος Κουδουνάρης ο οποίος ανακοινώνει πως από το επόμενο γύρισμα η αναίτια αργοπορία θα οδηγεί σε στέρηση βαθμών.
Μια παράλειψη της Φωτεινής και η δικαιολογία που παρουσιάζει βγάζει εκτός εαυτού τον Στέλιο Κουδουνάρη…
MY STYLΕ ROCKS!
Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ
