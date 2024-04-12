My Style Rocks: Παστέλ χρώματα - Δείτε το trailer

Τα ρομαντικά παστέλ χρώματα κυριαρχούν σήμερα στην πασαρέλα του My Style Rocks καθώς αυτή είναι η αποστολή που έχουν οι διαγωνιζόμενες. Στην πλειοψηφία τους οι fashionistas φαίνεται να έχουν κάνει τη μελέτη τους και να έχουν καταφέρει να φέρουν χρωματικά τις σωστές εμφανίσεις ακόμα κι αν οι γραμμές, οι όγκοι και οι εφαρμογές δεν είναι πάντα οι σωστές!

Το παντελόνι της Δήμητρας γίνεται θέμα συζήτησης ενώ η Νατάσα παραδέχεται πως έχει ένα «μπέρδεμα» μέσα στο κεφάλι της ως προς τα looks που πρέπει να φέρνει.

Ποιο είναι το… ντουλαπί χρώμα που αναφέρει η Έβελυν Καζαντζόγλου;

Η έκθεση λουλουδιών στο Μπουργκάς που φέρνει με το concept της η Σιμόν «ανθίζει» τη βαθμολογία της, τουλάχιστον από την πλευρά των υπόλοιπων διαγωνιζόμενων…

Οι συμβουλές της Έβελυν Καζαντζόγλου για το πώς περπατάμε με ένα στενό φόρεμα βγάζουν από τη δύσκολη θέση τη Φωτεινή.

Τα παπούτσια της Μπι είναι η αφορμή για μία ανοιχτή αντιπαράθεση με τη Νατάσα και τη Φωτεινή που προκαλεί… αμηχανία. Ποια είναι τα παπούτσια που φοράει και έχει επιλέξει και ο… Νίκος Βέρτης για το δεύτερο πρόγραμμά του όπως αποκαλύπτει ο Λάκης Γαβαλάς;

