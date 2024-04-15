Μετά την αναμενόμενη διακοπή των προβών, λόγω του θανάτου του πατέρα της Μαρίνας Σάττι, οι ετοιμασίες για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision ξεκίνησαν δυναμικά, υπό την εποπτεία του πολύπειρου σκηνοθέτη της Φωκά Ευαγγγελινού.

Η Μαρίνα με την ομάδα της επέστρεψαν στις πρόβες και ανέβασαν ένα βίντεο στο TikTok .

Στο απόσπασμα φαίνεται η Μαρίνα και οι χορευτές της, υπό το συγκεντρωμένο βλέμμα του Φωκά Ευαγγγελινού, δίνοντας μια μικρή γεύση για το τι ετοιμάζει η ελληνική αποστολή που σε λίγες μέρες θα ταξιδέψει για το Μάλμε.

Δείτε το βίντεο:

Φέτος συμπληρώνονται και 50 χρόνια από την πρώτη ελληνική συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, το 1974 με τη Μαρινέλλα και το τραγούδι "Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου",

Για αυτόν τον λόγο η ΕΡΤ αποφάσισε η Έλενα Παπαρίζου να ανακοινώσει το 12αρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής, καθώς είναι μοναδική τραγουδίστρια που έχει φέρει νίκη στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

