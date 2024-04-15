«Ο Μονομάχος»: Αντίπαλοι με...ανωτερότητα - Δείτε το trailer

Μια νέα εβδομάδα ξεκινά στο απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων του ΣΚΑΪ και ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται τους υποψήφιους Μονομάχους που έχουν ένα κοινό στόχο: να διεκδικήσουν έως 100.000 ευρώ!

Πρώτος Μονομάχος σήμερα είναι ο Μιχάλης – Οδυσσέας Χιωτίνης, ο βενιαμίν της παρέας, που συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι. Αφού απαντά σωστά στην πρώτη ερώτηση και διώχνει κάποιους από τους αντιπάλους του, ενεργοποιούνται οι βοήθειες. Σε συνδυασμό με την αυτοπεποίθηση του έχει όλα τα πλεονεκτήματα για να φτάσει στο... ταμείο.

Η Ιουλία Ευθυμιάδη που κάθεται στη θέση 83 είναι η επόμενη τυχερή που μπαίνει στην αρένα του Μονομάχου. Εργαζόταν παλαιότερα σε ανθοπωλείο, έχει ελληνική καταγωγή αλλά έχει γεννηθεί στο Καζακστάν. Στη δεύτερη ερώτηση παραλίγο να πατήσει λάθος κουμπί αλλά οι αντίπαλοι της δείχνουν ανωτερότητα και φωνάζουν το λάθος για να την βοηθήσουν...

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ!

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

#monomaxos





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.