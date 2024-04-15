«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Η ταλαιπωρία του Έκτορα με τα πιάτα των παικτών - Δείτε το trailer

Στο προηγούμενο επεισόδιο, ο Σάκης έβγαλε ασπροπρόσωπη την κόρη του Χαρά, αφού, παρά τους χαλαρούς ρυθμούς του, μαγείρεψε ικανοποιητικά και κέρδισε τη θετική κριτική του Έκτορα. Σήμερα, θα διαγωνιστεί απέναντι στην Ελένη, που θα μαγειρέψει με την καθοδήγηση της μητέρας της, Ρούλας.

Η συνταγή που θα ετοιμάσει ο Σάκης είναι αρκετά δύσκολη: «σνίτσελ αλα Βενετσιάνα με ρύζι». Η Χαρά προσπαθεί να του δώσει τις σωστές οδηγίες αλλά και να τον «τρέξει» λίγο περισσότερο για να προλάβουν το χρόνο.

Η Ρούλα με την Ελένη έχουν άριστη σχέση και κάνουν πολλά πράγματα μαζί. Σήμερα, θα προσπαθήσουν και να μαγειρέψουν παρέα. Η μαμά δίνει οδηγίες και η κόρη ετοιμάζει ένα αγαπημένο τους πιάτο – «γοητευτική γαλοπούλα με ανανά και ρύζι». Ο Μάρκος διασκεδάζει με τη συνεργασία τους και τις φωνές της μαμάς αλλά το αποτέλεσμα θα γοητεύσει τελικά τον σεφ;

Ο Έκτορας ταλαιπωρείται από τις πολλές αστοχίες και στα δύο πιάτα και δυσκολεύεται να πάρει απόφαση. Ένα πιάτο όμως θα κερδίσει τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου και ένα ζευγάρι θα συνεχίσει στο επόμενο επεισόδιο.

