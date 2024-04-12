«Παστέλ Χρώματα» ήταν το σημερινό θέμα του «My Style Rocks» με τις παίκτριες να βάζουν τα δυνατά τους προκειμένου να εντυπωσιάσουν τους τρεις κριτές σύμφωνα με το concept.

Παρά το γεγονός πως έλαβε μία άκρως θετική βαθμολόγηση από τις υπόλοιπες παίκτριες στο σύνολό τους, η Ζέτα στάθηκε στα "2αρια" της Δήμητρας και της Μπι, με την ίδια να αναφέρει μεταξύ άλλων πως είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσει να συμβαίνει.

Για "στρατηγικές" τακτικές και μη αντικειμενικές βαθμολογίες έκανε λόγο η Ζέτα μετά την πασαρέλα της.

Η Νατάσα ήταν εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένη μετά τον άσο της Μπι στη βαθμολόγησή της, με την ίδια να μη μπορεί να δεχθεί αυτή την αξιολόγηση.

Ο Λάκης Γαβαλάς έσπευσε να "εμψυχώσει" και παράλληλα να καθοδηγήσει τη Νατάσα που ακόμη κάνει τα πρώτα της βήματα στον διαγωνισμό, με την παίκτρια να δηλώνει λίγο μετά τη βαθμολόγηση της από τους κριτές πως δεν μπορεί να καταλάβει τι πάει λάθος.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης δεν μπορούσε να κατανοήσει πως οι άλλες παίκτριες βαθμολόγησαν τόσο υψηλά τη Σιμόν, με τον ίδιο να της "χαρίζει"... έναν άσο.

Τόσο στη Νατάσα όσο και στη Φωτεινή δεν άρεσαν καθόλου τα παπούτσια της Μπι για τη σημερινή δοκιμασία, με την παίκτρια ωστόσο να υποστηρίζει μέχρι τελικής πτώσης την επιλογή της, αναφέροντας πως πρόκειται για ένα κομμάτι τέχνης. Παράλληλα μπήκε σε περισσότερες λεπτομέρειες εξηγώντας την ιστορία πίσω από αυτό το iconic ζευγάρι του γνωστου σχεδιαστή Martin Margiela πίσω στο catwalk του 1989.

Ωστόσο, όταν έφτασε η κριτική του Λάκη Γαβαλά, ο γνωστός σχεδιαστής ανέφερε πως το εν λόγω ζευγάρι το φοράει μέχρι και ο Νίκος Βέρτης. Μάλιστα μεταξύ άλλων ανέφερε πως το είχαν πάρει μαζί από το Παρίσι.

Η νέα παίκτρια του «My Style Rocks», Μπέττυ Παπανδρέου, έκανε τη δεύτερή της εμφάνιση στον διαγωνισμό συνεχίζοντας στο ίδιο τέμπο, με τον Στέλιο Κουδουνάρη να αναφέρει πως βρίσκεται σε καλό δρόμο.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης παρατήρησε το "τεταμένο" κλίμα στη σχέση Φωτεινής - Μπι, με τον ίδιο να ζητά απαντήσεις. Η Μπι "περνώντας στην αντεπίθεση" ανέφερε μεταξύ άλλων πως δεν μπορεί να σχολιάσει κάτι λόγω των αντιδράσεων της Φωτεινής.

Η Φωτεινή συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία και με 12.9 μονάδες είναι η νικήτρια της ημέρας.

Μετά το τέλος της σημερινής δοκιμασίας και την ανάδειξη της Φωτεινής σε νικήτρια της ημέρας, η Κατερίνα Καραβάτου ανακοίνωσε το επόμενο θέμα του διαγωνισμού, το οποίο δεν έχει κάνει την "εμφάνισή" του ποτέ ξανά στο ιστορικό της εκπομπής.

Πηγή: skai.gr

