Μπορέλ: Αυτό το καλοκαίρι θα κρίνει την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ προειδοποίησε χθες Πέμπτη ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ενδέχεται να κριθεί τους επόμενους μήνες, παροτρύνοντας τους δυτικούς συμμάχους να σπεύσουν να ενισχύσουν τη βοήθεια που παρέχουν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον.

«Οι επόμενοι μήνες θα είναι αποφασιστικοί», επέμεινε, τονίζοντας πως «πολλοί αναλυτές αναμένουν ρωσική επίθεση το καλοκαίρι κι η Ουκρανία δεν μπορεί να περιμένει το αποτέλεσμα των προσεχών αμερικανικών εκλογών».

«Όλα όσα πρέπει να γίνουν πρέπει να γίνουν γρήγορα», υπερθεμάτισε στην αμερικανική πρωτεύουσα, όπου μετέβη έπειτα από παρέμβασή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Στην Ουάσιγκτον, ο Τζουζέπ Μπορέλ συναντήθηκε με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν και στάθηκε στις συνέπειες που θα είχε δυνητική νίκη της Ρωσίας.

Αν ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «κερδίσει αυτόν τον πόλεμο, κατακτήσει την Ουκρανία, στήσει καθεστώς-μαριονέτα στο Κίεβο, όπως βλέπουμε στη Λευκορωσία (...) δεν θα σταματήσει εκεί», προειδοποίησε.

«Όλ’ αυτά θα έχουν τεράστιες συνέπειες για τις ΗΠΑ και τα συστήματα των συμμαχιών που οικοδομήθηκαν γύρω από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη», επέμεινε.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ συναντήθηκε επίσης με τον Ντον Μπέικον, Ρεπουμπλικάνο βουλευτή, ανέφερε ευρωπαίος αξιωματούχος.

Τον προέτρεψε να φανταστεί «ρωσικά άρματα μάχης στο Κίεβο» και να μεταφέρει το μήνυμά του σε κομματική εκδήλωση της παράταξης της αμερικανικής δεξιάς στη Δυτική Βιρτζίνια.

Η κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν αξιώνει από πέρυσι το Κογκρέσο να εγκρίνει πακέτο χρηματοδότησης ύψους 60 δισεκ. δολαρίων για να συνεχίσει να παρέχεται στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, όμως το αδιέξοδο για το ζήτημα παραμένει στο Κογκρέσο. Η έγκριση του πακέτου χρηματοδότησης εξαρτάται από την καλή θέληση υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που αρνούνται καν να συζητήσουν το κείμενο για αυτό, εν μέσω αντεγκλήσεων για το μεταναστευτικό ζήτημα.

«Δεν πρόκειται για παιγνίδι χωρίς συνέπειες. Σε μερικούς μήνες, η Ουκρανία μπορεί να μην είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό της»,

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

