Ο καγκελάριος Σολτς επιμένει να αρνείται την αποστολή πυραύλων Τaurus στην Ουκρανία - Συνάντηση με Μακρόν και Τουσκ αύριο

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς επανέλαβε την άρνησή του για την παράδοση πυραύλων Taurus στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι θεωρεί την αποστολή όπλων μεγάλου βεληνεκούς, που χρειάζονται την ανάπτυξη γερμανών στρατιωτών εκτός χώρας, όριο που δεν επιθυμεί να υπερβεί.

«Ως καγκελάριος, έχω την ευθύνη να αποτρέψω τη εμπλοκή της Γερμανίας σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Όλαφ Σολτς απαντώντας χθες σε ερωτήσεις βουλευτών, κατηγορώντας την αντιπολίτευση της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) ότι «διαδίδει μισές αλήθειες» για το θέμα των Taurus, όταν ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του CDU για θέματα εξωτερικής πολιτικής Νόρμπερτ Λάμερτ τον ρώτησε εάν θεωρεί ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η Γαλλία και η Βρετανία συμμετέχουν στο πόλεμο, προμηθεύοντας πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία. «Με την παροχή των όπλων δεν γίνεσαι εμπλεκόμενο μέρος του πολέμου. Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Ούτε εγώ το είπα ούτε κάποιος άλλος στο υπεύθυνο περιβάλλον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης», δήλωσε, αλλά διευκρίνισε ότι «ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η παράδοση από Γαλλία και Βρετανία δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε εμάς».

Ο καγκελάριος απέρριψε ακόμη την υπόθεση ότι έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις της Γερμανίας με την Γαλλία και τη Βρετανία, μετά τα σχόλια για το πυραυλικό σύστημα.

«Η συνεργασία με τις κυβερνήσεις της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας είναι καλή», είπε και σημείωσε ότι η Γερμανία προμηθεύει όπλα αξίας άνω των επτά δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος, η Γαλλία αξίας τριών δισεκατομμυρίων ευρώ και η Βρετανία 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. «Αυτά μαζί δημιουργούν τη δύναμη».

Αύριο (Παρασκευή), ο Όλαφ Σολτς θα δεχθεί στην καγκελαρία τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και κατόπιν τον πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ. Κεντρικό θέμα των συναντήσεων, στο «σχήμα της Βαϊμάρης», θα είναι, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέφεν Χέμπεστραϊτ, η συνέχιση της υποστήριξης της Ουκρανίας από την Ευρώπη. Της τριμερούς συνάντησης θα έχει προηγηθεί συνάντηση του Όλαφ Σολτς με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

