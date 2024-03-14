Έρευνα του ΟΗΕ, που περιήλθε σήμερα σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, δείχνει ότι δεν υπήρξε ανταλλαγή πυρών στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ στις 13 Οκτωβρίου, όταν ένα ισραηλινό άρμα μάχης άνοιξε πυρ σκοτώνοντας έναν δημοσιογράφο του πρακτορείου Reuters και τραυματίζοντας άλλους έξι.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) που υποβλήθηκαν στις ισραηλινές και τις λιβανέζικες αρχές, ένα άρμα Μερκαβά του ισραηλινού στρατού «έβαλε με δύο οβίδες των 120 χιλιοστών» προς την κατεύθυνση των δημοσιογράφων. Η έκθεση της UNIFIL επισημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή «δεν υπήρχε ανταλλαγή πυρών κατά μήκος της διαχωριστικής Μπλε Γραμμής» στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ, σημειώνοντας ότι δεν είναι γνωστός ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό το πλήγμα εναντίον των δημοσιογράφων.

«Τα πυρά εναντίον αμάχων, εν προκειμένω δημοσιογράφων, ξεκάθαρα αναγνωρίσιμων, συνιστούν παραβίαση της απόφασης 1701 (σ.σ. του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ψηφίστηκε το 2006 και ζητά την μόνιμη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου) και του διεθνούς δικαίου», συνεχίζει η έκθεση.

Σύμφωνα με την έρευνα, ανταλλαγές πυρών από τη μία και την άλλη πλευρά της Μπλε Γραμμής είχαν αναφερθεί πριν από το πλήγμα εναντίον των δημοσιογράφων.

Ο Ισάμ Αμπντάλα, που εργαζόταν για το Reuters, σκοτώθηκε ενώ άλλοι έξι συνάδελφοί του τραυματίστηκαν. Μεταξύ αυτών ήταν και δύο δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου: ο Ντίλαν Κόλινς και η Κριστίνα Άσι, η οποία χρειάστηκε να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό του δεξιού ποδιού της.

Οι δημοσιογράφοι βρίσκονταν στην περιοχή για να καλύψουν τις καθημερινές συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού, από τη μία και της Χεζμπολάχ από την άλλη πλευρά των συνόρων.

Όταν ρωτήθηκε για την έκθεση της UNIFIL, ο ισραηλινός στρατός παρέπεμψε στην ανακοίνωση που εξέδωσε την περασμένη Παρασκευή, σύμφωνα με την οποία ισραηλινά άρματα και κανόνια άνοιξαν πυρ στις 13 Οκτωβρίου σε απάντηση για την εκτόξευση αντιαρματικών πυραύλων, ρουκετών και όλμων από τη Χεζμπολάχ, «προκειμένου να εξαλειφθεί η απειλή». Στο κείμενο αυτό τονίζεται ότι ο ισραηλινός στρατός «δεν ανοίγει σκόπιμα πυρ εναντίον αμάχων, ιδίως όταν πρόκειται για δημοσιογράφους».

