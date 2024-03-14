Εντολή για «ψυχρό πόλεμο» εναντίον της κινεζικής κυβέρνησης μέσω χειραγώγησης της κοινής γνώμης στην Κίνα αποκαλύπτει το Reuters ότι είχε δώσει, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ .

Ειδικότερα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Τραμπ εξουσιοδότησε την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) να ξεκινήσει μυστική εκστρατεία στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο να στρέψει την κοινή γνώμη στην Κίνα εναντίον της κυβέρνησής της, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Τρεις πρώην αξιωματούχοι είπαν στο Reuters ότι η CIA δημιούργησε μια μικρή ομάδα που χρησιμοποίησε ψεύτικα διαδικτυακά προφίλ προκειμένου να διασπείρουν αρνητικές ειδήσεις για την κυβέρνηση του Σι Τζινπίνγκ, ενώ ταυτόχρονα διέρρεαν απαξιωτικές πληροφορίες σε ειδησεογραφικά πρακτορεία του εξωτερικού. Η προσπάθεια, που ξεκίνησε το 2019, δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως.

Κατά την τελευταία δεκαετία, η Κίνα έχει διευρύνει ταχύτατα το παγκόσμιο αποτύπωμά της, συνάπτοντας στρατιωτικές συμφωνίες, εμπορικές συμφωνίες και επιχειρηματικές συνεργασίες με αναπτυσσόμενες χώρες.

Η ομάδα της CIA προώθησε ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους ι μέλη του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος έκρυβαν παράνομα χρήματα στο εξωτερικό ενώ χαρακτήριζαν διεφθαρμένη και σπάταλη την κινεζική πρωτοβουλία Belt and Road, η οποία παρέχει χρηματοδότηση για έργα υποδομής στον αναπτυσσόμενο κόσμο, ανέφεραν οι πηγές στο Reuters.

Αν και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να δώσουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για αυτές τις επιχειρήσεις, είπαν ότι οι απαξιωτικοί ισχυρισμοί βασίστηκαν στην πραγματικότητα παρά το γεγονός ότι διακινήθηκαν κρυφά από πράκτορες πληροφοριών με ψεύτικα προφίλ. Οι προσπάθειες εντός της Κίνας είχαν σκοπό να υποδαυλίσουν την ένταση μεταξύ των κορυφαίων ηγετών εκεί, αναγκάζοντας την κυβέρνησή της να δαπανήσει πόρους κυνηγώντας τους εισβολείς στο αυστηρά ελεγχόμενο Διαδίκτυο του Πεκίνου, δήλωσαν δύο πρώην αξιωματούχοι. «Θέλαμε να κυνηγούν φαντάσματα», είπε ένας από αυτούς τους πρώην αξιωματούχους.

Η Chelsea Robinson, εκπρόσωπος της CIA, αρνήθηκε να σχολιάσει την ύπαρξη του συγκεκριμένου προγράμματος, τους στόχους ή τις επιπτώσεις του.

Η επιχείρηση της CIA ήρθε ως απάντηση στις μακροχρόνιες επιθετικές μυστικές προσπάθειες της Κίνας με στόχο την αύξηση της παγκόσμιας επιρροής της, ανέφεραν οι πηγές. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ο Τραμπ επέλεξε μια πιο σκληρή απάντηση στην Κίνα από ό,τι οι προκάτοχοί του. Η εκστρατεία της CIA σηματοδότησε την επιστροφή στις μεθόδους που σημάδεψαν τον πόλεμο της Ουάσιγκτον με την πρώην Σοβιετική Ένωση. «Ο Ψυχρός Πόλεμος επέστρεψε», είπε ο Tim Weiner, συγγραφέας ενός βιβλίου για την ιστορία του πολιτικού πολέμου.

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τον αντίκτυπο των μυστικών επιχειρήσεων ή εάν η διοίκηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν διατήρησε το πρόγραμμα της CIA. Η Κέιτ Γουότερς, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της κυβέρνησης Μπάιντεν, αρνήθηκε να σχολιάσει την ύπαρξη του προγράμματος ή το αν παραμένει ενεργό. Δύο ιστορικοί των μυστικών υπηρεσιών είπαν στο Reuters ότι όταν ο Λευκός Οίκος χορηγεί στη CIA εξουσιοδότηση μυστικής επιχείρησης, μέσω μιας εντολής γνωστής ως προεδρικού διατάγματος, αυτή συχνά παραμένει σε ισχύ σε όλες τις διοικήσεις.

Ο Τραμπ, που είναι πλέον ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία, έχει προτείνει ότι θα ακολουθήσει μια ακόμη πιο σκληρή προσέγγιση έναντι της Κίνας εάν επανεκλεγεί πρόεδρος τον Νοέμβριο. Οι εκπρόσωποι του Τραμπ και των πρώην συμβούλων του για την εθνική ασφάλεια, Τζον Μπόλτον και Ρόμπερτ Ο' Μπράιαν, οι οποίοι υπηρέτησαν και οι δύο την περίοδο που δόθηκε η εντολή, αρνήθηκαν να σχολιάσουν.



