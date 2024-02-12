Ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ άφησε σήμερα να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να παραδίδουν λιγότερα όπλα στο Ισραήλ αν πιστεύουν ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την παλαιστινιακή πλευρά.

«Αν πιστεύει κανείς ότι έχουν σκοτωθεί τόσο πολλοί άνθρωποι, ίσως θα πρέπει να παρέχει λιγότερα όπλα για να αποτρέψει τους θανάτους τόσο πολλών ανθρώπων. Δεν είναι αυτό λογικό;» είπε σε δημοσιογράφους ο Μπορέλ, σημειώνοντας «Αν η διεθνής κοινότητα πιστεύει ότι πρόκειται για σφαγή, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται, ίσως πρέπει να σκεφτούμε την παροχή όπλων».

Ο Ευρωπαίος ανώτατος αξιωματούχος αναφερόταν σε μια δήλωση που έκανε την περασμένη Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν που χαρακτήρισε «υπέρμετρη» την ισραηλινή επιχείρηση αντιποίνων εναντίον της Χαμάς. «Θεωρώ, όπως γνωρίζετε, ότι η ανταπόδοση στη Γάζα, στη Λωρίδα της Γάζας, είναι υπέρμετρη», είπε ο Μπάιντεν σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, επικρίνοντας —γεγονός εξαιρετικά σπάνιο— το Ισραήλ.

«Όλοι πάνε στο Τελ Αβίβ ικετεύοντας, λέγοντας 'παρακαλώ μην το κάνετε αυτό', προστατέψτε τους αμάχους, μη σκοτώνετε τόσους πολλούς ανθρώπους», τόνισε ο Μπορέλ μετά τη συνάντηση των υπουργών Ανάπτυξης της ΕΕ. Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «δεν ακούει κανέναν», υπογράμμισε.

«Θα εκκενώσουν» τους Παλαιστίνιους. «Πού; Στο φεγγάρι;», διερωτήθηκε ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, αναφερόμενος στην στρατιωτική επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας όπου έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Νωρίτερα σήμερα εφετείο στην Ολλανδία διέταξε την κυβέρνηση να αναστείλει όλες τις εξαγωγές εξαρτημάτων μαχητικών αεροσκαφών F-35 στο Ισραήλ λόγω της ανησυχίας ότι χρησιμοποιούνται σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.

Οι αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις του Ισραήλ στην πυκνοκατοικημένη Λωρίδα της Γάζας έχουν αφήσει 28.340 νεκρούς, στη συντριπτική τους πλειοψηφία αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, το οποίο καταμέτρησε 164 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο. Παράλληλα από τον πόλεμο έχουν εκτοπιστεί πάνω από τους 2,3 εκατομμύρια κατοίκους του θύλακα. Η επίθεση του Ισραήλ πυροδοτήθηκε από τις άνευ προηγουμένου επιθέσεις της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 1.160 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, με επίσημα στοιχεία του Ισραήλ.

Η διακοπή υποστήριξης στην UNRWA θα σήμαινε «ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα», λέει ο Μπορέλ

«Η διακοπή της υποστήριξης της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) θα σήμαινε τη διακοπή των ζωτικών υπηρεσιών σε εκατομμύρια ανθρώπους» και «μια μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα», δήλωσε, παράλληλα, σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Στη συνέντευξη Τύπου, λίγο μετά το πέρας των εργασιών του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Ανάπτυξης της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Ζοζέπ Μπορέλ τόνισε ότι η διακοπή της υποστήριξης στην UNRWA θα σήμαινε μια «μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, η οποία πρέπει να αποφευχθεί, όχι μόνο επειδή είναι ανθρωπιστική επιταγή, αλλά γιατί θα είχε επικίνδυνες επιπτώσεις στην περιφερειακή σταθερότητα».

Υπενθυμίζοντας ότι από την αρωγή της UNWRA εξαρτώνται πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, περίπου 2 εκατομμύρια στην Ιορδανία, μισό εκατομμύριο στη Συρία, άλλο μισό εκατομμύριο στον Λίβανο και 900 χιλιάδες Παλαιστίνιοι στη Δυτική όχθη, ο Ζ. Μπορέλ δήλωσε: «Εάν εξαφανιστεί αυτή η υπηρεσία, θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις σε 5,6 εκατομμύρια ανθρώπους». Γι' αυτό, πρόσθεσε, «θα πρέπει να εργαστούμε για μια λύση που θα κάνει δυνατή τη συνέχιση της βοήθειας της UNWRA και όχι να την ακυρώσουμε μεγαλώνοντας το πρόβλημα». Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας σημείωσε, επίσης, ότι λίγα κράτη-μέλη αποφάσισαν να αναστείλουν την υποστήριξή τους στην UNWRA , ενώ άλλα αποφάσισαν να την αυξήσουν και τόνισε: «Είναι ένα ζήτημα που διχάζει την ΕΕ. Όμως νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι το έργο της UNRWA είναι κάτι που δεν μπορεί να διακοπεί.»

Παρών στο άτυπο Συμβούλιο της ΕΕ που συζήτησε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στη Λωρίδα της Γάζας, ήταν και ο Γενικός Επίτροπος της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), Φιλίπ Λατζαρίνι, ο οποίος τόνισε ότι «γίνεται όλο και πιο δύσκολο να λειτουργήσει ο ΟΗΕ στη Ράφα». «Οι επόμενες ημέρες θα μας δείξουν εάν θα μπορέσουμε ή όχι να συνεχίσουμε να λειτουργούμε σε ένα εξαιρετικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον», πρόσθεσε.

«Υπάρχει μια βαθιά αίσθηση πανικού και αγωνίας σχετικά με την προοπτική μιας στρατιωτικής επιχείρησης στη Ράφα», δήλωσε ο Φ. Λατζαρίνι. Πρόσθεσε ότι «το τίμημα που έχει πληρώσει ο άμαχος πληθυσμός είναι ανείπωτο», αναφέροντας συγκεκριμένα ότι το 5% του πληθυσμού 2 εκατομμυρίων στη Γάζα, είτε σκοτώθηκε, είτε τραυματίστηκε είτε αγνοείται.

Από την πλευρά της, η υπουργός Ανάπτυξης του Βελγίου Καρολίν Γκενέζ τόνισε ότι το Βέλγιο δεν έχει λάβει ακόμη διευκρινίσεις από το Ισραήλ σχετικά με την καταστροφή κυβερνητικών του κτιρίων στη Γάζα στο τέλος του περασμένου Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.