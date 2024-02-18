Απάντηση του Μπάκιγχαμ στα σενάρια για επιστροφή του Χάρι: «Η πιθανότητα είναι μηδενική»

Αποκλείουν επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι στη βασιλική οικογένεια πηγές από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει «πίσω» για τον δούκα παρά το γεγονός ότι πέταξε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του μετά τη διάγνωση του καρκίνου του βασιλιά

Ειδικότερα, πηγές του παλατιού επέμειναν ότι υπάρχει «μηδενική πιθανότητα» ο δούκας να παρέμβει για να βοηθήσει τη μοναρχία, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο και η πριγκίπισσα της Ουαλίας αναρρώνει από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά.

Χθες, πηγές ανέφεραν ότι ο δούκας του Σάσεξ - ο οποίος παραιτήθηκε από το 2020 - θα ήταν πρόθυμος να επιστρέψει και να αναλάβει έναν προσωρινό βασιλικό ρόλο προκειμένου να υποστηρίξει τον πατέρα του κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του.

Άνθρωποι κοντά στο βασιλικό περιβάλλον είχαν αποκαλύψει ότι ο Χάρι, που είναι ο πέμπτος στη σειρά για τον θρόνο, και ο Κάρολος είχαν αρκετές «θερμές στιγμές» κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του δούκα στο Clarence House στις 6 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, πηγές από το παλάτι είπαν στην The Sunday Telegraph ότι δεν υπάρχει «πίσω» για τον Χάρι, ο οποίος είπε σε μια συνέντευξη στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα ότι πίστευε ότι η ασθένεια του Βασιλιά θα μπορούσε να βοηθήσει στην ενοποίηση της οικογένειάς του.

Είναι κατανοητό ότι οι όροι της Συνόδου Κορυφής του Σάντρινγκχαμ, που περιγράφουν λεπτομερώς την αποχώρηση του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ από τα βασιλικά καθήκοντα, εξακολουθούν να ισχύουν, γεγονός που αποκλείει μια προσέγγιση «μισή μέσα, μισή έξω» στη μοναρχία.

Παράλληλα, δεν υπάρχουν αναφορές ότι ο 39χρονος δούκας και ο 75χρονος πατέρας του ότι συζήτησαν τη συμφωνία στη 30λεπτη συνάντησή τους, στην οποία ήταν παρούσα και η βασίλισσα Καμίλα. Μια πηγή είπε: «Αυτοί οι όροι ήταν αρκετά σαφείς και η ασθένεια του Βασιλιά δεν το άλλαξε αυτό».

Η Σύνοδος Κορυφής του Σάντρινγκχαμ συζητήθηκε λεπτομερώς μεταξύ του Χάρι, της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β', του βασιλιά Κάρολο και του πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Άλλη πηγή του παλατιού στη Mirror δήλωσε επίσης ότι «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα» να επιστρέψει ο πρίγκιπας Χάρι, καθώς ο αδερφός του δεν θα το επέτρεπε επειδή πιστεύει ότι ο αδερφός του και η Μέγκαν «δεν είναι άτομα εμπιστοσύνης».

Η ίδια πηγή τόνισε στην εφημερίδα ότι «είναι απολύτως και κατηγορηματικά σαφές ότι ο Γουίλιαμ δεν θα επέτρεπε στον Χάρι να επιστρέψει».

"Υπάρχει μηδενική πιθανότητα ο Χάρι να επιστρέψει με οποιαδήποτε ιδιότητα."

Ο Χάρι φέρεται να είπε στους φίλους του ότι θα επέστρεφε στη Βρετανία για να βοηθήσει στα βασιλικά καθήκοντα ενώ ο πατέρας του υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο.

Ωστόσο, σύμφωνα με άλλον ισχυρισμό το βράδυ του Σαββάτου, μέλη της βασιλικής οικογένειας δήλωσαν ότι βοηθοί του παλατιού απέκλεισαν τον Δούκα του Σάσεξ στο να έχει μία στενή επαφή με τον βασιλιά καθώς φοβήθηκαν ότι «δεν θα τον ξεφορτωθούν ποτέ».

«Ο Χάρι ήρθε να δει τον πατέρα του, περιμένοντας να πάει στο Σάντρινγκχαμ. Αντίθετα, του ζητήθηκε να είναι στο Clarence House και η συνάντηση περιορίστηκε στα 30 λεπτά», είπε η πηγή στην The Sun την Κυριακή .

«Ο φόβος ήταν ότι αν πήγαινε στο Σάντρινγκχαμ δεν θα τον ξεφορτωνόταν ποτέ».

Ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος παραιτήθηκε ως εργαζόμενος βασιλιάς μαζί με τη σύζυγό του Δούκισσα του Σάσεξ το 2020, είναι πολιτειακός σύμβουλος αλλά δεν αναμένεται να αναλάβει κανένα από τα καθήκοντα του βασιλιά όσο αυτός αναρρώνει.



Πηγή: skai.gr

