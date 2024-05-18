Συμφωνίες για την ασφάλεια, τις υποδομές και την οικονομική ανάπτυξη προκειμένου να καταπολεμήσουν τα «δομικά αίτια» της παράτυπης μετανάστευσης, υπέγραψαν χθες Παρασκευή οι πρόεδροι του Μεξικού Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ και της Γουατεμάλας Μπερνάρντο Αρέβαλο.

Οι δύο πρόεδροι της κεντροαριστεράς συναντήθηκαν στη μεξικανική πλευρά των συνόρων, στην Ταπατσούλα, περιοχή από όπου διέρχονται κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ.

Από την Ταπατσούλα αναχωρούν συχνά τα λεγόμενα καραβάνια μεταναστών προς βορρά.

«Μακάρι να καταλάβουν πως θέλουμε να ζήσουμε, να συμφωνήσουν και να μας βοηθήσουν περισσότερο», ευχήθηκε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ζαν Πολ Ράμος, που ελπίζει να συνεχίσει την πορεία του προς τον βορρά.

Επαναλαμβάνοντας τη φράση-πασπαρτού που εκφράζει συχνά το Μεξικό στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, η τελική ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση κάνει λόγο για καταπολέμηση των «δομικών αιτίων της μετανάστευσης». Το Μεξικό και η Γουατεμάλα διαβεβαίωσαν ταυτόχρονα πως θέλουν να προωθήσουν τη «νόμιμη, ασφαλή, συντεταγμένη και κυκλική» μετανάστευση.

Οι δυο πρόεδροι συμφώνησαν να ενισχύσουν τη διμερή συνεργασία σε ό,τι αφορά «την ασφάλεια», τις «σιδηροδρομικές συνδέσεις» και την «κινητικότητα» των πολιτών τους.

Συμφώνησαν επίσης να εφαρμοστούν «κοινά» και «άμεσα» μέτρα για την καταπολέμηση της εμπορίας ναρκωτικών στα σύνορα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

